Юрий Семин отказался комментировать интерес к Еременко

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин не стал подтверждать или опровергать интерес к полузащитнику "Ростова" Роману Еременко. Ранее Нобель Арустамян в своем телеграм-канале сообщил, что Семин заинтересован в приобретении Еременко и уже высказал желание видеть футболиста руководству клуба. Отмечается, что Еременко должен стать заменой португальца Мануэла Фернандеша, который с большой долей вероятности покинет клуб."Я эту тему не комментирую, спасибо большое", - сказал Семин.