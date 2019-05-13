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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Юрий Семин отказался комментировать интерес к Еременко

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин не стал подтверждать или опровергать интерес к полузащитнику "Ростова" Роману Еременко. Ранее Нобель Арустамян в своем телеграм-канале сообщил, что Семин заинтересован в приобретении Еременко и уже высказал желание видеть футболиста руководству клуба. Отмечается, что Еременко должен стать заменой португальца Мануэла Фернандеша, который с большой долей вероятности покинет клуб.

"Я эту тему не комментирую, спасибо большое", - сказал Семин.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Семин Еременко Локомотив
Сегодня, 12:50
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