Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Локомотив
Краснодар
Спартак
ЦСКА
Арсенал Тула
Ахмат
Ростов
Оренбург
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

Полиция возбудила уголовное дело после драки фанатов "Зенита" и ЦСКА

Уголовное дело по статье "Хулиганство" возбуждено полицией Центрального района Санкт-Петербурга после того, как в интернет попала видеозапись драки между фанатами "Зенита" и ЦСКА.

Ранее стало известно, что в ночь на 12 мая в центре Санкт-Петербурга произошла массовая драка футбольных фанатов. О ночной драке в УМВД Центрального района узнали из публикаций в интернете. Никаких иных следов этой встречи на данный момент нет – полицию на место не вызывали, к медикам никто из участников не обращался.

"Фонтанка"
Теги: Зенит ЦСКА
Сегодня, 15:29
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(3)
#1  raiskayumov  reg02 (Сегодня, 16:58)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Какая полиция, драка виртуальная в интернете.


--------------------
только СПАРТАК М и РОССИЯ
Регистрация: 29.03.2009 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама