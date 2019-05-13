Россия РПЛ 2018/19
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15:53
Айртон: Роша переживал, что его купили за большие деньги, а он не помогает "Спартаку" побеждать (1)
Айртон: Роша переживал, что его купили за большие деньги, а он не помогает "Спартаку" побеждать (1)
14:39
В Федерации футбола Азербайджана заверили, что у Мхитаряна не будет проблем с пребыванием в стране
В Федерации футбола Азербайджана заверили, что у Мхитаряна не будет проблем с пребыванием в стране
12:27
Николай Рассказов: надеюсь, к началу следующего сезона буду готов. На сборы со "Спартаком" поеду (2)
Николай Рассказов: надеюсь, к началу следующего сезона буду готов. На сборы со "Спартаком" поеду (2)
11:42
На полуфинальный матч Кубка России "Ростов" - "Локомотив" уже продано более 25 тысяч билетов (1)
На полуфинальный матч Кубка России "Ростов" - "Локомотив" уже продано более 25 тысяч билетов (1)
11:02
Сергей Кирьяков: "Сочи" и "Тамбову" нужно хорошо подумать о селекции, чтобы задержаться в РПЛ (2)
Сергей Кирьяков: "Сочи" и "Тамбову" нужно хорошо подумать о селекции, чтобы задержаться в РПЛ (2)
10:20
Уле Гуннар Сульшер: единственный положительный момент для "Манчестер Юнайтед" - это то, что сезон окончен (1)
Уле Гуннар Сульшер: единственный положительный момент для "Манчестер Юнайтед" - это то, что сезон окончен (1)
02:48
Михаил Грушевский: матч стал наглядным подтверждением того, что Дзюба - абсолютный герой сезона
Михаил Грушевский: матч стал наглядным подтверждением того, что Дзюба - абсолютный герой сезона
Вчера, 23:52
Александр Ерохин: таких эмоций не бывает никогда в жизни (1)
Александр Ерохин: таких эмоций не бывает никогда в жизни (1)
Полиция возбудила уголовное дело после драки фанатов "Зенита" и ЦСКА
Уголовное дело по статье "Хулиганство" возбуждено полицией Центрального района Санкт-Петербурга после того, как в интернет попала видеозапись драки между фанатами "Зенита" и ЦСКА.
Ранее стало известно, что в ночь на 12 мая в центре Санкт-Петербурга произошла массовая драка футбольных фанатов. О ночной драке в УМВД Центрального района узнали из публикаций в интернете. Никаких иных следов этой встречи на данный момент нет – полицию на место не вызывали, к медикам никто из участников не обращался.
"Фонтанка"
Ранее стало известно, что в ночь на 12 мая в центре Санкт-Петербурга произошла массовая драка футбольных фанатов. О ночной драке в УМВД Центрального района узнали из публикаций в интернете. Никаких иных следов этой встречи на данный момент нет – полицию на место не вызывали, к медикам никто из участников не обращался.
"Фонтанка"
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