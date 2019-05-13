Россия РПЛ 2018/19
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Айртон: Роша переживал, что его купили за большие деньги, а он не помогает "Спартаку" побеждать
Защитник "Спартака" Айртон рассказал, что, приехав в московский клуб, подружился с Педро Рошей, который сейчас на правах аренды выступает за "Крузейро".
"К сожалению, это часть профессии футболиста. С Педро у нас очень теплые отношения. Он здорово помог мне в первые дни в России, давал какие-то житейские советы. Наши жены тоже общаются. Продолжаем дружить семьями, пусть и живем через океан.
Обсуждали, конечно, его игру в "Спартаке". Ну, всякое бывает в футболе. Сейчас у Педро дела пошли в гору — он в "Крузейро" уже и забивает, и отдает. Надеюсь, из аренды вернется в лучшей своей форме и покажет, на что способен, в "Спартаке".
Два года — слишком большой срок. Первый сезон всегда можно списать на адаптацию, но порой все длится дольше. Педро и сам понимал это. Он очень переживал, что его купили за большие деньги, а он не играет — не помогает команде побеждать. Все копится как снежный ком, и психологическое состояние с каждым днем ухудшается", - цитирует Айртона Sport24.ru.
"К сожалению, это часть профессии футболиста. С Педро у нас очень теплые отношения. Он здорово помог мне в первые дни в России, давал какие-то житейские советы. Наши жены тоже общаются. Продолжаем дружить семьями, пусть и живем через океан.
Обсуждали, конечно, его игру в "Спартаке". Ну, всякое бывает в футболе. Сейчас у Педро дела пошли в гору — он в "Крузейро" уже и забивает, и отдает. Надеюсь, из аренды вернется в лучшей своей форме и покажет, на что способен, в "Спартаке".
Два года — слишком большой срок. Первый сезон всегда можно списать на адаптацию, но порой все длится дольше. Педро и сам понимал это. Он очень переживал, что его купили за большие деньги, а он не играет — не помогает команде побеждать. Все копится как снежный ком, и психологическое состояние с каждым днем ухудшается", - цитирует Айртона Sport24.ru.
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