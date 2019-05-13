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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Айртон: Роша переживал, что его купили за большие деньги, а он не помогает "Спартаку" побеждать

Защитник "Спартака" Айртон рассказал, что, приехав в московский клуб, подружился с Педро Рошей, который сейчас на правах аренды выступает за "Крузейро".

"К сожалению, это часть профессии футболиста. С Педро у нас очень теплые отношения. Он здорово помог мне в первые дни в России, давал какие-то житейские советы. Наши жены тоже общаются. Продолжаем дружить семьями, пусть и живем через океан.

Обсуждали, конечно, его игру в "Спартаке". Ну, всякое бывает в футболе. Сейчас у Педро дела пошли в гору — он в "Крузейро" уже и забивает, и отдает. Надеюсь, из аренды вернется в лучшей своей форме и покажет, на что способен, в "Спартаке".

Два года — слишком большой срок. Первый сезон всегда можно списать на адаптацию, но порой все длится дольше. Педро и сам понимал это. Он очень переживал, что его купили за большие деньги, а он не играет — не помогает команде побеждать. Все копится как снежный ком, и психологическое состояние с каждым днем ухудшается", - цитирует Айртона Sport24.ru.
Теги: Айртон Роша Спартак
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#1  Critique   (Сегодня, 17:10)
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А че переживать то. Хозяин-барин. Федуна развели, как лоха. Если бы деньги были бы его личные - и мне пох... Только по понятиям - деньги то народные.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
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