Нобель Арустамян: Цорн назначен новым генеральным директором "Спартака"

Комментатор Нобель Арустамян в своем телеграм-канале сообщил о назначении Томаса Цорна новым генеральным директором с функциями главы спортивного департамента.Как отмечается, президент "Спартака" Леонид Федун уже провел встречу с Цорном.Цорн является известным футбольным скаутом и агентом.