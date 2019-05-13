Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Локомотив
Краснодар
Спартак
ЦСКА
Арсенал Тула
Ахмат
Ростов
Оренбург
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

Нобель Арустамян: Цорн назначен новым генеральным директором "Спартака"

Комментатор Нобель Арустамян в своем телеграм-канале сообщил о назначении Томаса Цорна новым генеральным директором с функциями главы спортивного департамента.

Как отмечается, президент "Спартака" Леонид Федун уже провел встречу с Цорном.

Цорн является известным футбольным скаутом и агентом.
Теги: Арустамян Цорн Спартак
Сегодня, 18:05
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
7
(2)
#7  Городовой  Россия (Сегодня, 18:55)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Еще бы Червиченко вернуть)Карреру на роль тренера оборонцев и Селюка в селекционный отдел.Сразу три деревни из Кабо-верде привезет за борщ играть и будет Сраптаку счастье)))


--------------------
Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
#6  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 18:40)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Apant1
это такая же беда Зенита, никакого прогресса не будет, потому что при админресурсе он не нужен, лавры в карманном чемпионате гарантированы

Чего ж тогда мы четыре года без чемпионства и три без лиги чемпионов провели? Обещаешь админресурсные лавры, так выполняй smirk


--------------------
Будьте осторожны! Пользователи под никами Primus и Maks33 - гомосексуалисты-педофилы.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#5  xXx   (Сегодня, 18:28)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Apant1
прядкин это кто король нефти или газа? нет, просто админ без всякого ресурса.

Бывший сотрудник КГБ СССР , ФАПСИ, ФПС, ФСБ России, полковник запаса

затем перешёл на работу в спортобщество «Динамо». В 1994 году (по словам самого Прядкина — в 1995 году) в немецком Шарлоттенбурге основал агентство «GiRRus», занимающееся, в частности, агентским сопровождением футболистов. Одним из соучредителей агентства был Константин Сарсания.

Работает в РФПЛ с самого основания — с 2001 года, с 14 ноября 2007 года — президент РФПЛ. Со 2 апреля 2005 года — советник президента РФС, в августе—ноябре 2006 года — исполняющий обязанности генерального директора РФС, с 15 ноября 2006 до 14 ноября 2007 — генеральный директор. Возглавлял комиссию РФС по агентской деятельности.

С 19 декабря 2018 по 21 февраля 2019 года — исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза.

Входит в состав Общественного совета при Следственном комитете Российской Федерации.
Регистрация: 11.05.2019 [жалоба]
#4  Apant1   (Сегодня, 18:21)
  • -2
  •  (8)

Цитата: Хитрый Лис
И как теперь спартачам ссылаться на админресурс, когда у самих сын Прядкина рулит? blush

Да собственно как и раньше, прядкин это кто король нефти или газа? нет, просто админ без всякого ресурса. Данное назначение примечательно только тем, что кастовое общество сформировано, детишки разных чиновников занимают должности не благодаря своим талантам, а по родству с кем то. Это самая убогая система из всех возможных и она у нас построена. А админ ресурс мы знаем где, это не в укор вам, это такая же беда Зенита, никакого прогресса не будет, потому что при админресурсе он не нужен, лавры в карманном чемпионате гарантированы
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
#3  MAG554  UdSSR (Сегодня, 18:18)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Ученик Сарсании. Фудун вступил в газовый пул ))
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
#2  Spartacus1971   (Сегодня, 18:17)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Что за фрукт спартачи,кто-то знает?

Цитата: Хитрый Лис
И как теперь спартачам ссылаться на админресурс, когда у самих сын Прядкина рулит? blush


Ну если по чесноку,админресурс у всех топ клубов есть,по очереди ,в этом сезоне вам,посмотрим кого на новый вытащат.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#1  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 18:14)
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
И как теперь спартачам ссылаться на админресурс, когда у самих сын Прядкина рулит? blush


--------------------
Будьте осторожны! Пользователи под никами Primus и Maks33 - гомосексуалисты-педофилы.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама