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# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
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Анатолий Мещеряков: Еременко? "Локомотив" взял курс на омоложение состава

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков рассказал о том, что в клубе приняли решение покупать игроков не старше 25-27 лет.

– Сегодня появилась информация, что Роман Еременко может оказаться в "Локомотиве".

– Еще раз. Когда и если… – вы обо всем узнаете. У нас совет директоров принял определенное решение. В базе мы рассматриваем игроков до 25 лет. Край – до 27 лет. Мы хотим не только решать чисто спортивные вопросы, но и бизнесовые. А это предлагает, что у если приобретаемого футболиста это последний контракт с нашим клубом, то это не до конца корректная история.

– Еременко уже 32 года, и это, похоже, будет его последний контракт.

– У нас сейчас одна из самых возрастных команд в лиге. Поэтому приняли согласованное решение взять курс на омоложение состава. Это нормальная история. Вот такого принципа мы планируем придерживаться в трансферной политике. Рассматриваем игроков до 25 лет, максимум – до 27. Естественно, в каждой селекционной кампании есть исключения. Но тут должны совпасть возможности клуба и желание футболиста.

"СЭ"
Теги: Мещеряков Еременко Локомотив
Сегодня, 18:44
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#2  Яamon   (Сегодня, 19:16)
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online
Болеет за:
«Локомотив»
ну и ладно, хотя нашей молодёжи есть чему у него поучиться
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
#1  Робсон   (Сегодня, 19:15)
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online

Правильный вектор .
Регистрация: 1.04.2019 [жалоба]
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