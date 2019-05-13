Анатолий Мещеряков: Еременко? "Локомотив" взял курс на омоложение состава

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков рассказал о том, что в клубе приняли решение покупать игроков не старше 25-27 лет.– Еще раз. Когда и если… – вы обо всем узнаете. У нас совет директоров принял определенное решение. В базе мы рассматриваем игроков до 25 лет. Край – до 27 лет. Мы хотим не только решать чисто спортивные вопросы, но и бизнесовые. А это предлагает, что у если приобретаемого футболиста это последний контракт с нашим клубом, то это не до конца корректная история.– У нас сейчас одна из самых возрастных команд в лиге. Поэтому приняли согласованное решение взять курс на омоложение состава. Это нормальная история. Вот такого принципа мы планируем придерживаться в трансферной политике. Рассматриваем игроков до 25 лет, максимум – до 27. Естественно, в каждой селекционной кампании есть исключения. Но тут должны совпасть возможности клуба и желание футболиста.