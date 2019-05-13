Россия РПЛ 2018/19
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18:26
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17:54
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15:53
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14:39
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В Федерации футбола Азербайджана заверили, что у Мхитаряна не будет проблем с пребыванием в стране
12:27
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Николай Рассказов: надеюсь, к началу следующего сезона буду готов. На сборы со "Спартаком" поеду (3)
11:42
На полуфинальный матч Кубка России "Ростов" - "Локомотив" уже продано более 25 тысяч билетов (1)
На полуфинальный матч Кубка России "Ростов" - "Локомотив" уже продано более 25 тысяч билетов (1)
11:02
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10:20
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Анатолий Мещеряков: Еременко? "Локомотив" взял курс на омоложение состава
Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков рассказал о том, что в клубе приняли решение покупать игроков не старше 25-27 лет.
– Сегодня появилась информация, что Роман Еременко может оказаться в "Локомотиве".
– Еще раз. Когда и если… – вы обо всем узнаете. У нас совет директоров принял определенное решение. В базе мы рассматриваем игроков до 25 лет. Край – до 27 лет. Мы хотим не только решать чисто спортивные вопросы, но и бизнесовые. А это предлагает, что у если приобретаемого футболиста это последний контракт с нашим клубом, то это не до конца корректная история.
– Еременко уже 32 года, и это, похоже, будет его последний контракт.
– У нас сейчас одна из самых возрастных команд в лиге. Поэтому приняли согласованное решение взять курс на омоложение состава. Это нормальная история. Вот такого принципа мы планируем придерживаться в трансферной политике. Рассматриваем игроков до 25 лет, максимум – до 27. Естественно, в каждой селекционной кампании есть исключения. Но тут должны совпасть возможности клуба и желание футболиста.
"СЭ"
– Сегодня появилась информация, что Роман Еременко может оказаться в "Локомотиве".
– Еще раз. Когда и если… – вы обо всем узнаете. У нас совет директоров принял определенное решение. В базе мы рассматриваем игроков до 25 лет. Край – до 27 лет. Мы хотим не только решать чисто спортивные вопросы, но и бизнесовые. А это предлагает, что у если приобретаемого футболиста это последний контракт с нашим клубом, то это не до конца корректная история.
– Еременко уже 32 года, и это, похоже, будет его последний контракт.
– У нас сейчас одна из самых возрастных команд в лиге. Поэтому приняли согласованное решение взять курс на омоложение состава. Это нормальная история. Вот такого принципа мы планируем придерживаться в трансферной политике. Рассматриваем игроков до 25 лет, максимум – до 27. Естественно, в каждой селекционной кампании есть исключения. Но тут должны совпасть возможности клуба и желание футболиста.
"СЭ"
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