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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Сальваторе Боккетти: "Спартаку" важно закончить сезон выше, чем ЦСКА

Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти рассказал, что команде важно опередить ЦСКА в чемпионате России.

– Как ваше здоровье? Стоит ли ждать ли вас на поле в этом сезоне?

– Сейчас у меня небольшие проблемы с икроножными мышцами. Думаю, что через пару дней я вернусь в общую группу и буду готов к матчам с "Оренбургом" и "Крыльями Советов".

– Сейчас команда четвертая и на одно очко опережает ЦСКА. Для вас лично принципиально закончить сезон выше армейцев?

– Естественно это важно, в первую очередь для болельщиков. Но еще принципиальнее заканчивать сезон выше, чем все остальные. Не всегда получается, но мы стараемся и делаем все ради этого, - цитирует Боккетти "Бизнес Online".
Теги: Боккетти Спартак ЦСКА
Сегодня, 10:33
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#2  Xander Cage   (Сегодня, 10:57)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Сальва, свиноёпчик уже ничто не отменит) Он состоялся
Регистрация: 11.05.2019 [жалоба]
#1  Lord_Vik  Москва (Сегодня, 10:36)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
такую задачу на "песках" каждый год ставят.
Ты бы Сальваторе думал о более амбициозных целях angry
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
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