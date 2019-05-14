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Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
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В посольстве России подтвердили, что свидетельница по делу Кокорина и Мамаева выпала с балкона

Екатерина Бобкова, основной свидетель по делу форварда "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева выпала из окна в Праге. Информацию об этом подтвердили в посольстве России в Чехии.

"С нами связался представитель чешской полиции, который сообщил о том, что 10 мая российская гражданка Екатерина Бобкова упала с балкона и получила множественные повреждения", - цитирует представителя посольства "РИА Новости".

Ранее сообщалось, что девушка выпала с балкона, потянувшись за сигаретой. Также стало известно, что сейчас она в коме.

Сообщается, что серьезно пострадала при падении из окна в Праге. Как информирует Агентство городских новостей "Москва", девушка находится в критическом состоянии – она введена в искусственную кому.

По словам источника агентства, состояние у девушки критическое. Ей сделали несколько операций и сейчас ее ввели в состояние искусственной комы. "Насколько я понимаю, сейчас родственники объявили сбор средств, – отметил собеседник агентства. – Другими деталями я пока не располагаю".

По данным "МК", у пострадавшей множество травм, среди которых перелом таза, ребер, контузия легких, внутричерепное кровоизлияние и так далее. В ближайшее время к ней в больницу должна приехать родная сестра Татьяна.

15 апреля, когда суд над футболистами был в самом разгаре, Бобкова разместила в своем Инстаграме фотографию, где она лежит на полу с размазанной по лицу помадой. "Я считаю – это просто гениальное фото. Оно передает сейчас мое состояние души на 100 процентов", – написала Бобкова.
Теги: Кокорин Мамаев
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