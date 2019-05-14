Леонид Федун прибыл на совет директоров "Спартака", на котором могут утвердить Цорна гендиректором

"Спартак" 14 мая в Москве в "ИФД Капиталъ" проводит совет директоров клуба. На заседание прибыл председатель совета директоров "Спартака" Леонид Федун.На повестке дня предполагается рассмотрение вопроса назначения Томаса Цорна новым генеральным директором с функциями главы спортивного департамента.Ранее спортивный комментатор Нобель Арустамян сообщил о назначении Цорна в "Спартаке". Позже Федун опровергнул данную информацию, отметив, что данный вопрос может быть решен только на совете директоров.