Россия РПЛ 2018/19
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12:17
Леонид Федун прибыл на совет директоров "Спартака", на котором могут утвердить Цорна гендиректором
Леонид Федун прибыл на совет директоров "Спартака", на котором могут утвердить Цорна гендиректором
11:21
"Тренер - ##### [дурак] и ######## [балабол]". Опубликованы скриншоты и аудио, судя по которым, Глушаков был против Карреры (15)
"Тренер - ##### [дурак] и ######## [балабол]". Опубликованы скриншоты и аудио, судя по которым, Глушаков был против Карреры (15)
11:00
В посольстве России подтвердили, что свидетельница по делу Кокорина и Мамаева выпала с балкона (3)
В посольстве России подтвердили, что свидетельница по делу Кокорина и Мамаева выпала с балкона (3)
09:32
Валерий Газзаев: продолжаю настаивать, что единственная действенная мера – полная отмена лимита (11)
Валерий Газзаев: продолжаю настаивать, что единственная действенная мера – полная отмена лимита (11)
09:22
Валерий Газзаев: английская лига является примером и образцом для всех, особенно для России (1)
Валерий Газзаев: английская лига является примером и образцом для всех, особенно для России (1)
08:44
Сальваторе Боккетти: в Неаполе случались заварушки на улицах. В России даже драться не приходилось (6)
Сальваторе Боккетти: в Неаполе случались заварушки на улицах. В России даже драться не приходилось (6)
07:58
Лучано Спаллетти: осознанность в действиях позволила "Интеру" избежать глупых ошибок в матче с "Кьево"
Лучано Спаллетти: осознанность в действиях позволила "Интеру" избежать глупых ошибок в матче с "Кьево"
06:09
Юрген Клопп: говорят, "Ливерпуль" 30 лет не становился чемпионом, но у других клубов проблемы серьезнее
Юрген Клопп: говорят, "Ливерпуль" 30 лет не становился чемпионом, но у других клубов проблемы серьезнее
05:31
Аксель Витсель: Бундеслига - сумасшедший турнир, это первая подобная чемпионская гонка в моей карьере
Аксель Витсель: Бундеслига - сумасшедший турнир, это первая подобная чемпионская гонка в моей карьере
Вчера, 23:54
Свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна и находится в критическом состоянии (14)
Свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна и находится в критическом состоянии (14)
Вчера, 23:31
СМИ: Вальверде не будет уволен из "Барселоны"
СМИ: Вальверде не будет уволен из "Барселоны"
Вчера, 23:16
Будущее де Лигта все еще не определено (1)
Будущее де Лигта все еще не определено (1)
Вчера, 22:54
Геннадий Орлов: "Зенит" ждет Кокорина (19)
Геннадий Орлов: "Зенит" ждет Кокорина (19)
Вчера, 22:42
СМИ: будущее Ковача в "Баварии" находится под вопросом (1)
СМИ: будущее Ковача в "Баварии" находится под вопросом (1)
Вчера, 22:15
Экс-игрок "Реала" Коэнтрау отомстил сопернику, стянув с того шорты в матче чемпионата Португалии
Экс-игрок "Реала" Коэнтрау отомстил сопернику, стянув с того шорты в матче чемпионата Португалии
Вчера, 21:44
СМИ: Кулибали - главная трансферная цель "МЮ" летом
СМИ: Кулибали - главная трансферная цель "МЮ" летом
Леонид Федун прибыл на совет директоров "Спартака", на котором могут утвердить Цорна гендиректором
"Спартак" 14 мая в Москве в "ИФД Капиталъ" проводит совет директоров клуба. На заседание прибыл председатель совета директоров "Спартака" Леонид Федун.
На повестке дня предполагается рассмотрение вопроса назначения Томаса Цорна новым генеральным директором с функциями главы спортивного департамента.
Ранее спортивный комментатор Нобель Арустамян сообщил о назначении Цорна в "Спартаке". Позже Федун опровергнул данную информацию, отметив, что данный вопрос может быть решен только на совете директоров.
Sport24.ru
На повестке дня предполагается рассмотрение вопроса назначения Томаса Цорна новым генеральным директором с функциями главы спортивного департамента.
Ранее спортивный комментатор Нобель Арустамян сообщил о назначении Цорна в "Спартаке". Позже Федун опровергнул данную информацию, отметив, что данный вопрос может быть решен только на совете директоров.
Sport24.ru
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