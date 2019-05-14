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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Леонид Федун прибыл на совет директоров "Спартака", на котором могут утвердить Цорна гендиректором

"Спартак" 14 мая в Москве в "ИФД Капиталъ" проводит совет директоров клуба. На заседание прибыл председатель совета директоров "Спартака" Леонид Федун.

На повестке дня предполагается рассмотрение вопроса назначения Томаса Цорна новым генеральным директором с функциями главы спортивного департамента.

Ранее спортивный комментатор Нобель Арустамян сообщил о назначении Цорна в "Спартаке". Позже Федун опровергнул данную информацию, отметив, что данный вопрос может быть решен только на совете директоров.

Sport24.ru
Теги: Федун Спартак
Сегодня, 12:17
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