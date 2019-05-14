Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Локомотив
Краснодар
Спартак
ЦСКА
Арсенал Тула
Ахмат
Ростов
Оренбург
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
Сезон | Таблица | Календарь

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Комличенко, Бакаев и Сутормин в расширенном списке сборной России на игры с Кипром и Сан-Марино

Тренерский штаб сборной России объявил состав команды на матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против команд Сан-Марино и Кипра.

Всего в списке на данный момент значится 37 футболистов. Окончательный список игроков будет опубликован на следующей неделе.

Вратари: Александр Беленов ("Уфа"), Маринато Гильерме ("Локомотив"), Сослан Джанаев ("Медзь", Польша), Андрей Лунев ("Зенит" ), Сергей Песьяков ("Ростов"), Антон Шунин ("Динамо").

Защитники: Максим Беляев ("Арсенал"), Георгий Джикия ("Спартак"), Владислав Игнатьев ("Локомотив"), Вячеслав Караваев ("Витесс", Голландия), Федор Кудряшов ("Истанбул Башакшехир", Турция), Михаил Меркулов ("Урал"), Роман Нойштедтер ("Фенербахче", Турция), Сергей Петров, Дмитрий Стоцкий (оба – "Краснодар"), Андрей Семенов ("Ахмат"), Егор Сорокин ("Рубин"), Марио Фернандес (ЦСКА), Евгений Чернов ("Ростов").

Полузащитники: Ильзат Ахметов, Иван Обляков (ЦСКА), Зелимхан Бакаев, Резиуан Мирзов (оба – "Арсенал"), Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук (все – "Локомотив"), Юрий Газинский ("Краснодар"), Александр Головин ("Монако", Франция), Роман Зобнин ("Спартак"), Алексей Ионов ("Ростов"), Магомед Оздоев ("Зенит"), Алексей Сутормин ("Оренбург"), Антон Швец ("Ахмат").

Нападающие: Артем Дзюба ("Зенит"), Николай Комличенко ("Млада Болеслав", Чехия), Федор Смолов ("Локомотив"), Федор Чалов (ЦСКА).

Подготовку к матчам начнется 30-го мая в Новогорске.

РФС
Теги: Комличенко Бакаев Сутормин Сборная России
Сегодня, 14:41
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
#1  Parshin   (Сегодня, 14:54)
  • 0
  •  (0)
online

Надо было для поощрительной хохмы не 37 имен назвать, а уж 33, чтобы было типа "33 богатыря", собравшихся на битву с Сан-Марино и Кипром ! ))
Жаль, что никого не пригласили из "Енисея" и "Анжи" !
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама