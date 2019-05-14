Россия РПЛ 2018/19
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14:41
Комличенко, Бакаев и Сутормин в расширенном списке сборной России на игры с Кипром и Сан-Марино (1)
Комличенко, Бакаев и Сутормин в расширенном списке сборной России на игры с Кипром и Сан-Марино (1)
13:30
Евгений Кафельников: ситуация в "Спартаке" поменяется, если сменится владелец, а с приходом Цорна ничего не изменится (2)
Евгений Кафельников: ситуация в "Спартаке" поменяется, если сменится владелец, а с приходом Цорна ничего не изменится (2)
12:17
Леонид Федун прибыл на совет директоров "Спартака", на котором могут утвердить Цорна гендиректором
Леонид Федун прибыл на совет директоров "Спартака", на котором могут утвердить Цорна гендиректором
11:21
"Тренер - ##### [дурак] и ######## [балабол]". Опубликованы скриншоты и аудио, судя по которым, Глушаков был против Карреры (37)
"Тренер - ##### [дурак] и ######## [балабол]". Опубликованы скриншоты и аудио, судя по которым, Глушаков был против Карреры (37)
11:00
В посольстве России подтвердили, что свидетельница по делу Кокорина и Мамаева выпала с балкона (3)
В посольстве России подтвердили, что свидетельница по делу Кокорина и Мамаева выпала с балкона (3)
09:32
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Валерий Газзаев: продолжаю настаивать, что единственная действенная мера – полная отмена лимита (13)
09:22
Валерий Газзаев: английская лига является примером и образцом для всех, особенно для России (1)
Валерий Газзаев: английская лига является примером и образцом для всех, особенно для России (1)
08:44
Сальваторе Боккетти: в Неаполе случались заварушки на улицах. В России даже драться не приходилось (6)
Сальваторе Боккетти: в Неаполе случались заварушки на улицах. В России даже драться не приходилось (6)
07:58
Лучано Спаллетти: осознанность в действиях позволила "Интеру" избежать глупых ошибок в матче с "Кьево"
Лучано Спаллетти: осознанность в действиях позволила "Интеру" избежать глупых ошибок в матче с "Кьево"
06:09
Юрген Клопп: говорят, "Ливерпуль" 30 лет не становился чемпионом, но у других клубов проблемы серьезнее
Юрген Клопп: говорят, "Ливерпуль" 30 лет не становился чемпионом, но у других клубов проблемы серьезнее
05:31
Аксель Витсель: Бундеслига - сумасшедший турнир, это первая подобная чемпионская гонка в моей карьере
Аксель Витсель: Бундеслига - сумасшедший турнир, это первая подобная чемпионская гонка в моей карьере
Вчера, 23:54
Свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна и находится в критическом состоянии (16)
Свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна и находится в критическом состоянии (16)
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СМИ: Вальверде не будет уволен из "Барселоны"
СМИ: Вальверде не будет уволен из "Барселоны"
Вчера, 23:16
Будущее де Лигта все еще не определено (1)
Будущее де Лигта все еще не определено (1)
Комличенко, Бакаев и Сутормин в расширенном списке сборной России на игры с Кипром и Сан-Марино
Тренерский штаб сборной России объявил состав команды на матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против команд Сан-Марино и Кипра.
Всего в списке на данный момент значится 37 футболистов. Окончательный список игроков будет опубликован на следующей неделе.
Вратари: Александр Беленов ("Уфа"), Маринато Гильерме ("Локомотив"), Сослан Джанаев ("Медзь", Польша), Андрей Лунев ("Зенит" ), Сергей Песьяков ("Ростов"), Антон Шунин ("Динамо").
Защитники: Максим Беляев ("Арсенал"), Георгий Джикия ("Спартак"), Владислав Игнатьев ("Локомотив"), Вячеслав Караваев ("Витесс", Голландия), Федор Кудряшов ("Истанбул Башакшехир", Турция), Михаил Меркулов ("Урал"), Роман Нойштедтер ("Фенербахче", Турция), Сергей Петров, Дмитрий Стоцкий (оба – "Краснодар"), Андрей Семенов ("Ахмат"), Егор Сорокин ("Рубин"), Марио Фернандес (ЦСКА), Евгений Чернов ("Ростов").
Полузащитники: Ильзат Ахметов, Иван Обляков (ЦСКА), Зелимхан Бакаев, Резиуан Мирзов (оба – "Арсенал"), Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук (все – "Локомотив"), Юрий Газинский ("Краснодар"), Александр Головин ("Монако", Франция), Роман Зобнин ("Спартак"), Алексей Ионов ("Ростов"), Магомед Оздоев ("Зенит"), Алексей Сутормин ("Оренбург"), Антон Швец ("Ахмат").
Нападающие: Артем Дзюба ("Зенит"), Николай Комличенко ("Млада Болеслав", Чехия), Федор Смолов ("Локомотив"), Федор Чалов (ЦСКА).
Подготовку к матчам начнется 30-го мая в Новогорске.
РФС
Всего в списке на данный момент значится 37 футболистов. Окончательный список игроков будет опубликован на следующей неделе.
Вратари: Александр Беленов ("Уфа"), Маринато Гильерме ("Локомотив"), Сослан Джанаев ("Медзь", Польша), Андрей Лунев ("Зенит" ), Сергей Песьяков ("Ростов"), Антон Шунин ("Динамо").
Защитники: Максим Беляев ("Арсенал"), Георгий Джикия ("Спартак"), Владислав Игнатьев ("Локомотив"), Вячеслав Караваев ("Витесс", Голландия), Федор Кудряшов ("Истанбул Башакшехир", Турция), Михаил Меркулов ("Урал"), Роман Нойштедтер ("Фенербахче", Турция), Сергей Петров, Дмитрий Стоцкий (оба – "Краснодар"), Андрей Семенов ("Ахмат"), Егор Сорокин ("Рубин"), Марио Фернандес (ЦСКА), Евгений Чернов ("Ростов").
Полузащитники: Ильзат Ахметов, Иван Обляков (ЦСКА), Зелимхан Бакаев, Резиуан Мирзов (оба – "Арсенал"), Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук (все – "Локомотив"), Юрий Газинский ("Краснодар"), Александр Головин ("Монако", Франция), Роман Зобнин ("Спартак"), Алексей Ионов ("Ростов"), Магомед Оздоев ("Зенит"), Алексей Сутормин ("Оренбург"), Антон Швец ("Ахмат").
Нападающие: Артем Дзюба ("Зенит"), Николай Комличенко ("Млада Болеслав", Чехия), Федор Смолов ("Локомотив"), Федор Чалов (ЦСКА).
Подготовку к матчам начнется 30-го мая в Новогорске.
РФС
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