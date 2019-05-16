Россия РПЛ 2018/19
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Сальваторе Боккетти вернулся в общую группу "Спартака"
Сегодня "Спартак" провел очередную тренировку перед матчем 28-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов".
В общую группу вернулся защитник Сальваторе Боккетти. Итальянец пропустил последние игры из-за проблем с икроножными мышцами.
В общую группу вернулся защитник Сальваторе Боккетти. Итальянец пропустил последние игры из-за проблем с икроножными мышцами.
? Боккетти в общей группе— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) May 16, 2019
Сегодня «Спартак» провел очередную тренировку в рамках подготовки к матчу в Самаре. В общей группе без ограничений работал защитник Сальваторе Боккетти.
Итальянец пропустил последние матчи из-за проблем с икроножными мышцами.https://t.co/e0y1UzPwAP pic.twitter.com/TDXgFHHswk
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