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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Сальваторе Боккетти вернулся в общую группу "Спартака"

Сегодня "Спартак" провел очередную тренировку перед матчем 28-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов".

В общую группу вернулся защитник Сальваторе Боккетти. Итальянец пропустил последние игры из-за проблем с икроножными мышцами.

Теги: Боккетти Спартак
Сегодня, 17:51
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#2  Робсон   (Сегодня, 18:49)
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online

Пускай Вместе с Ленискоой уходит .Гапонов показал себя не хуже нынешнего Боккетти
Регистрация: 1.04.2019 [жалоба]
#1  liasport433   (Сегодня, 18:39)
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online

молодец, два матча на скамейки и гуд бай


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Кто ставит минус (неважно кому) тот дoлбаеб.....
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
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