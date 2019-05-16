Сальваторе Боккетти вернулся в общую группу "Спартака"

? Боккетти в общей группе



Сегодня «Спартак» провел очередную тренировку в рамках подготовки к матчу в Самаре. В общей группе без ограничений работал защитник Сальваторе Боккетти.



Итальянец пропустил последние матчи из-за проблем с икроножными мышцами.https://t.co/e0y1UzPwAP pic.twitter.com/TDXgFHHswk