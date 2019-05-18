Россия РПЛ 2018/19 
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Зенит
Локомотив
Краснодар
Спартак
ЦСКА
Арсенал Тула
Ахмат
Ростов
Оренбург
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Вратарь молодежной команды "Уфы" попал в больницу

Вратарь молодежной команды "Уфы" Тимур Акмурзин попал в больницу, получив травму во время матча с молодежкой "Оренбурга" (3:3). Повреждение он получил, спасая команду от гола.

Твиттер "Уфы" сообщает, что игрок передает всем болельщикам привет.
Теги: Уфа
Сегодня, 11:37
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