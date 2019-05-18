Вадим Евсеев: почему снова пропустили в первые 15 минут? Если бы я знал, не пропускали бы

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев после поражений от «Оренбурга» в матче 29-го тура чемпионата России (0:2) рассказал о причинах плохого результата, передаёт корреспондент Rusfootball.info Иван Уральский.

Фото: Александр Федоров, "СЭ"

– Если было бы объяснение, то не пропускали бы. Мы тоже это заметили, говорили перед выходом на поле о том, что надо повнимательнее сыграть первые 20 минут.– Потому что соперник был более активен и организован, не дал простора и зон, которыми мы могли бы воспользоваться. Инертно играли. Трудно сказать, с чем это связано. Проблемой ещё оказалась неготовность к полю, хотя мы тут тренируемся и играем. Дождь прошёл – и уже возникли проблемы. В начале игры было много потерь, каждая вторая передача вперёд чужому.Поэтому соперник имел преимущество по владению мячом, оказывал давление. Хотя не сказать, что при забитом голе соперник что-то сделал.– Никого не будем выбирать. Кто достанется – тот достанется.– Посмотрим по ситуации тренировочному процессу. По Сысуеву узнаем завтра-послезавтра, есть или нет травмы.