Россия РПЛ 2018/19
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Вадим Евсеев: почему снова пропустили в первые 15 минут? Если бы я знал, не пропускали бы
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев после поражений от «Оренбурга» в матче 29-го тура чемпионата России (0:2) рассказал о причинах плохого результата, передаёт корреспондент Rusfootball.info Иван Уральский.
Фото: Александр Федоров, "СЭ"
– Если было бы объяснение, то не пропускали бы. Мы тоже это заметили, говорили перед выходом на поле о том, что надо повнимательнее сыграть первые 20 минут.
– Вы выставили атакующий состав, почему в первом тайме не удалось создать моменты?
– Потому что соперник был более активен и организован, не дал простора и зон, которыми мы могли бы воспользоваться. Инертно играли. Трудно сказать, с чем это связано. Проблемой ещё оказалась неготовность к полю, хотя мы тут тренируемся и играем. Дождь прошёл – и уже возникли проблемы. В начале игры было много потерь, каждая вторая передача вперёд чужому.
Поэтому соперник имел преимущество по владению мячом, оказывал давление. Хотя не сказать, что при забитом голе соперник что-то сделал.
– Будете ли Вы смотреть на таблицу ФНЛ, может, как-то выбирать соперника?
– Никого не будем выбирать. Кто достанется – тот достанется.
– Если «Крылья» выиграют в этом туре, будете ли беречь лидеров в следующем матче?
– Посмотрим по ситуации тренировочному процессу. По Сысуеву узнаем завтра-послезавтра, есть или нет травмы.
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