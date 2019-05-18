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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Оренбург 29 40
8 Ахмат 28 39
9 Ростов 28 38
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 29 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Вадим Евсеев: почему снова пропустили в первые 15 минут? Если бы я знал, не пропускали бы

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев после поражений от «Оренбурга» в матче 29-го тура чемпионата России (0:2) рассказал о причинах плохого результата, передаёт корреспондент Rusfootball.info Иван Уральский.

Фото: Александр Федоров, "СЭ"
– В четвёртом матче подряд пропускаете до 15-й минуты, у Вас есть этому объяснение?

– Если было бы объяснение, то не пропускали бы. Мы тоже это заметили, говорили перед выходом на поле о том, что надо повнимательнее сыграть первые 20 минут.

– Вы выставили атакующий состав, почему в первом тайме не удалось создать моменты?

– Потому что соперник был более активен и организован, не дал простора и зон, которыми мы могли бы воспользоваться. Инертно играли. Трудно сказать, с чем это связано. Проблемой ещё оказалась неготовность к полю, хотя мы тут тренируемся и играем. Дождь прошёл – и уже возникли проблемы. В начале игры было много потерь, каждая вторая передача вперёд чужому.

Поэтому соперник имел преимущество по владению мячом, оказывал давление. Хотя не сказать, что при забитом голе соперник что-то сделал.

– Будете ли Вы смотреть на таблицу ФНЛ, может, как-то выбирать соперника?

– Никого не будем выбирать. Кто достанется – тот достанется.

– Если «Крылья» выиграют в этом туре, будете ли беречь лидеров в следующем матче?

– Посмотрим по ситуации тренировочному процессу. По Сысуеву узнаем завтра-послезавтра, есть или нет травмы.
Теги: Евсеев Уфа Оренбург
Сегодня, 16:31
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