За Азмуна "Рубин" получит еще 2 млн евро, если "Зенит" в сезоне-2019/20 выиграет ЧР

За Азмуна "Рубин" получит еще 2 млн евро, если "Зенит" в сезоне-2019/20 выиграет ЧР. Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов рассказал о финансовых деталях трансфера нападающего Сердара Азмуна в "Зенит".

"Безусловно, сейчас "Рубин" живет в том числе за счет денег, полученных с продажи Азмуна. Это 10 миллионов евро. Будет 12, если они ("Зенит") займут первое место в следующем году. Если они выиграют на следующий год, то мы получим 2 миллиона", — заявил Сайманов в программе "Инсайдеры" на телеканале "Матч Премьер".

Sport24.ru
Теги: Азмун Рубин Зенит
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