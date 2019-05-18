Гендиректор "Локомотива": никакого мандража по поводу Лиги чемпионов у команды нет
Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе прокомментировал ничейный результат команды в матче против "Урала" (2:2).
"Сложная игра, с обоюдными шансами. Мы понимаем, что у нас два матча с интервалом в три дня. Мне кажется, что наши проблемы в первую очередь связаны с обилием травм. Отсюда определенные изменения. Но счет 2:2 позволяет нам рассчитывать самим на себя. К матчу с "Уфой" мы подходим более, чем уверено. Никакого мандража по поводу Лиги чемпионов нет. Команда в хорошем состоянии, плюс — играем дома.
Готовы ли мы отпустить Антона Миранчука, если поступит хорошее предложение? Посмотрим. Будет предложение — будем разговаривать. Но я бы сегодня выделил Рифата Жемалетдинова. И передача и пенальти на нем. В очередной раз хорошо сыграл", - цитирует Кикнадзе Sport24.
"Сложная игра, с обоюдными шансами. Мы понимаем, что у нас два матча с интервалом в три дня. Мне кажется, что наши проблемы в первую очередь связаны с обилием травм. Отсюда определенные изменения. Но счет 2:2 позволяет нам рассчитывать самим на себя. К матчу с "Уфой" мы подходим более, чем уверено. Никакого мандража по поводу Лиги чемпионов нет. Команда в хорошем состоянии, плюс — играем дома.
Готовы ли мы отпустить Антона Миранчука, если поступит хорошее предложение? Посмотрим. Будет предложение — будем разговаривать. Но я бы сегодня выделил Рифата Жемалетдинова. И передача и пенальти на нем. В очередной раз хорошо сыграл", - цитирует Кикнадзе Sport24.