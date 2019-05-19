Михаил Комков: уверен, что "Енисей" мог выступить лучше

Полузащитник "Енисея" Михаил Комков прокомментировал домашнюю ничью с "Динамо" (2:2).

- Больше бы порадовались, если бы выиграли, но по такой игре, когда проигрывали, потом 2:1, и смогли в конце отыграться... Тяжелая игра. Но зрелищная и интересная.

- Чтобы "Енисею" забить гол, нужен один джоккер в лице тебя, который может взять на себя игру? Как команда цельно пока не получается...

- Конечно, командой нужно забивать. А иногда чаще брать на себя и индивидуально забивать. Пытаемся разнообразно играть, но не все получается.

- Как можно подытожить сезон?

- Разочарование, что не смогли выполнить задачу. Много разных моментов, которые повлияли на это. Но в любом случае можно было выступить лучше. Уверен, что могли это сделать.

- Что помешало это сделать?

- Много причин. Все сейчас и не назвать.

- Какое дальнейшее будущее у команды? РПЛ будет?

- Сложно загадывать. Руководство и игроки будут ставить перед собой максимальные задачи. Будем надеяться, что получится вернуться, - передает слова Комкова корреспондент Rusfootball.info Антон Сазонтов.
Теги: Комков Енисей Динамо
Сегодня, 16:40
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