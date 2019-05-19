Михаил Комков: уверен, что "Енисей" мог выступить лучше

Полузащитник "Енисея" Михаил Комков прокомментировал домашнюю ничью с "Динамо" (2:2).- Больше бы порадовались, если бы выиграли, но по такой игре, когда проигрывали, потом 2:1, и смогли в конце отыграться... Тяжелая игра. Но зрелищная и интересная.- Конечно, командой нужно забивать. А иногда чаще брать на себя и индивидуально забивать. Пытаемся разнообразно играть, но не все получается.- Разочарование, что не смогли выполнить задачу. Много разных моментов, которые повлияли на это. Но в любом случае можно было выступить лучше. Уверен, что могли это сделать.- Много причин. Все сейчас и не назвать.- Сложно загадывать. Руководство и игроки будут ставить перед собой максимальные задачи. Будем надеяться, что получится вернуться, - передает слова Комкова корреспондентАнтон Сазонтов.