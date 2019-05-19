"Краснодар" разгромил "Арсенал" и впервые в истории вышел в Лигу чемпионов

"Краснодар" победил "Арсенал" в матче 29-го тура премьер-лиги (3:0).

"Краснодар" набрал 53 очка и расположился на третьем месте, гарантировав себе квалификацию Лиги чемпионов на следующий сезон.

Чемпионат России

29 тур

"Арсенал" – "Краснодар" 0:3

Гол: Петров, 55, Перейра, 68, Ари, 83

"Арсенал": Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Мохаммед (Горбатенко, 63), Ткачев, Мирзов, Лесовой, Костадинов, Кангва.

"Краснодар": Сафонов, Петров (Стоцкий, 86), Мартынович, Рамирес, Спайич, Газинский (Фьолусон, 77), Каборе, Перейра, Классон, Вандерсон (Сулейманов, 74), Ари.

Предупреждение: Каборе, 59, Спаич, 60, Костадинов, 67, Сафонов, 76
Теги: Краснодар Арсенал Тула
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