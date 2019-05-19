"Арсеналу" остаётся лишь болеть за "Локомотив", "Краснодару" - против него
Дома (реально или формально) «Арсенал» в этом сезоне вынес и «Зенит», и «Локомотив», и «Спартак», и ЦСКА, но ещё один клуб из топ-5 снова оказался дико неудобным соперником: «Краснодар» в третий раз подряд выиграл у туляков со счётом 3:0.
Фото: РИА Новости / Виталий Тимкив
Кубок России был наиболее реальным шансом «Арсенала» на попадание в Лигу Европы, но на матч с «Уралом» команда вышла в составе, далёком от оптимального. На «Краснодар» Черевченко мог выставить куда более привычное и основное сочетание игроков.
Левашов наконец восстановился и сменил в воротах Нигматуллина, Григалава вернулся в центр обороны после кубковой дисквалификации, за центр поля снова мог отвечать Кадири, а атаку должен был усилить Кангва. Единственной, пусть и очень значимой потерей, стал Лука Джорджевич. При этом лучший бомбардир команды Бакаев на этот раз остался в запасе.
Состав «Краснодара» был как никогда близок к оптимальному: восстановился даже Ари, а в старте именно те футболисты, которые неделю назад начали громить «Енисей». Единственное, усилить игру со скамейки в этот раз не мог Игнатьев.
Стартовый натиск
Перед матчем Мурад Мусаев отметил, что в чемпионате России его команда отдавала мяч только в одной игре – с ЦСКА. В Туле «Краснодар» может и не стремился атаковать всей командой, но старался делать это быстро, особо не раскатывая мяч между защитниками. В начале встречи Перейра и Классон пробили примерно идентичным образом с приблизительно одинаковых позиций, только вот Маурисио получил свой шанс после фирменной комбинации, а швед – после наглого сольного прохода. Левашова спасла штанга.
Мусаев отлично подготовился
В Тулу приезжали «Спартак» с «Локомотивом», уже имевшие перед глазами опыт того же «Зенита», но не учились на чужих ошибках и повторяли их. Тренер «Краснодара» же наконец уважил Черевченко, уделив серьёзное внимание нейтрализации противника.
«Краснодар» активно и слаженно прессинговал, не позволяя «Арсеналу» готовить атаки. Фланговые защитники очень здорово играли против своих оппонентов, получали подстраховку. Никаких свободных зон, всё под контролем. Да, хозяевам трудно было показывать привычный футбол без Бакаева и Джорджевича. Впереди начинал Лесовой, потом его сменил Кангва. Десятку играл Ткачёв, на скамейке начал игру и Горбатенко. Понятное дело, многие игровые связи были нарушены, но нельзя не отметить грамотный план гостей. Пусть в атаке, за исключением первых минут, они не были остры. Но и «Арсенал» ничего не создал – единственный момент придумал сам Сафонов.
Разрушая шаблоны, нарушая правила
Даже не изучая специальную статистику, можно сказать, что «Краснодар» вряд ли в лидерах РПЛ по фолам. Однако в первом тайме гости 17 раз нарушили правила, к 65-й минуте это число возросло до 27! Не знаю, нравится ли тактическая гибкость Мусаева Галицкому, который хочет видеть лишь свой любимый стиль, но стратегия мелкого фола против такой бегущей команды тоже оказалась умным ходом тренера.
Бьёт класс
Начало второго тайма «Арсенал» отзеркалил, создав пару отличных моментов, но вот дальше ничего общего с первой половиной игра не имела. «Краснодар» воспользовался тем, что им не забили, и начал забивать сам. Мирзов палил с острого угла выше, а Классон в другой штрафной с висящими на ногах соперниках спокойно откатывал мяч под удар свободному Петрову. В этом и проявился разный класс футболистов команд.
Второй гол Перейры – тоже самое. Очередная хорошая перепасовка на подступах к штрафной, фол Костадинова и шикарный удар со штрафного. После матча Мурад Мусаев похвалил соперника, отметил, что необязательно быть топ-клубом, чтобы играть в футбол. Ну а играющих в футбол соперник «Краснодар», когда он в форме, вскрывать любит и умеет.
Забирайте это фото! Оно историческое ?? Сами знаете почему ?#АрсеналКраснодар - 0:3 pic.twitter.com/ozHRd0kUgf— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) May 19, 2019
Попытка камбэка
В среду «Арсенал» пытался отыграть дефицит в 4 мяча, сегодня задача была примерно такой же сложности. И шансы имелись. При счёте 2:0 «Краснодар» чуть расслабился, и «Арсенал» создал 3 хороших момента, пришлось поработать Сафонову. Но мяч, как сказал Игорь Черевченко, в ворота не пошёл никак.
Ари – важнейший якорь
Восстановление бразильского россиянина подоспело очень кстати. Пара Беляев-Григалава в этом сезоне очень хороша, но Ари истерзал их. Цеплялся за все мячи, вступал в каждое единоборство, отлично ставил корпус. Много фолил, но залезал буквально под кожу соперникам, делая каждое единоборство испытанием для них. Гол – заслуженная награда для Ари, игравшего так, будто у него по окончании сезона заканчивается контракт.
Молодцы при 0:3
Тульские болельщики удивили дружным «Молодцы» в концовке встречи. Понятное дело, они о сезоне в целом, хотя и сегодня «Арсенал» на крупное поражение никак не наиграл. Оно стало первым домашним с августа, также «Краснодар» на 539-й минуте прервал домашнюю «сухую» серию туляков в чемпионате. Болельщикам действительно есть за что благодарить команду, которая во многом изменится в следующем сезоне и уже не сможет повлиять на свои еврокубковые перспективы.
Всё в руках других: «Арсеналу» необходима победа «Локомотива» в финале кубка, а «Краснодару» – потеря очков команды Сёмина в последнем туре в Уфе. Мурад Мусаев светился от счастья, обеспечив себе третье место на очень трудном выезде, но между бронзой и серебром в контексте Лиги чемпионов разница колоссальна.
Чемпионат России
29 тур
"Арсенал" – "Краснодар" 0:3
Голы: Петров, 55, Перейра, 68, Ари, 83
29 тур
"Арсенал" – "Краснодар" 0:3
Голы: Петров, 55, Перейра, 68, Ари, 83
"Арсенал": Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Мохаммед (Горбатенко, 63), Ткачев, Мирзов, Лесовой, Костадинов, Кангва.
"Краснодар": Сафонов, Петров (Стоцкий, 86), Мартынович, Рамирес, Спайич, Газинский (Фьолусон, 77), Каборе, Перейра, Классон, Вандерсон (Сулейманов, 74), Ари.
Предупреждение: Каборе, 59, Спаич, 60, Костадинов, 67, Сафонов, 76
Роман Гуськов, Rusfootball.info