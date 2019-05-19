"Арсеналу" остаётся лишь болеть за "Локомотив", "Краснодару" - против него

Дома (реально или формально) «Арсенал» в этом сезоне вынес и «Зенит», и «Локомотив», и «Спартак», и ЦСКА, но ещё один клуб из топ-5 снова оказался дико неудобным соперником: «Краснодар» в третий раз подряд выиграл у туляков со счётом 3:0.

Фото: РИА Новости / Виталий Тимкив