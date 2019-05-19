Сергей Кирьяков: выход "Краснодара" в Лигу чемпионов обусловлен тем, что ЦСКА и "Спартак" сдали

Экс-футболист сборной России и бывший главный тренер "Арсенала" Сергей Кирьяков прокомментировал победу "Краснодара" над тульскими "канонирами" (3:0) в матче 28-го тура РПЛ.

"Краснодар" уже давно стучался в дверь Лиги чемпионов. Команде всегда чего-то не хватало и вот наконец-то удалось добраться до цели. Думаю, это обусловлено тем, что лидеры в лице ЦСКА и «Спартака» немного сдали в нынешнем сезоне и не отличались стабильностью. Тем не менее, это не умаляет достоинств "Краснодара". "Быки" уже не первый год демонстрируют симпатичный футбол, и теперь он привел их в лучший клубный турнир Европы", - цитируют Кирьякова "Известия".
Теги: Кирьяков Спартак ЦСКА Краснодар
Сегодня, 09:46
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