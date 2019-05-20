Мурад Мусаев: Перейра сказал: "Если останусь в России, то только в "Краснодаре"

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев рассказал о причинах ухода Маурисио Перейры в конце сезона.

"У Перейры сын пошел в школу. Семья уехала, они всегда были с ним. У него есть серьезные предложения от российских клубов, но для него главное не деньги, а семья. Он сказал: "Если останусь, то буду играть только в "Краснодаре", - цитирует Мусаева в эфире телеканала "Матч ТВ".
Теги: Мусаев Краснодар Перейра
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