"Динамо": рассчитываем, что трибуны будут заполнены на матче с "Арсеналом"

Московское "Динамо" рассчитывает, что на первом матче на новом стадионе бело-голубых арена будет заполнена. 26 мая бело-голубые примут на своём поле тульский "Арсенал" в рамках 30-го тура Российской Премьер-Лиги. Эта игра станет первой для "Динамо" на стадионе "ВТБ Арена"."Мы пока вынуждены отойти от конкретных цифр, но динамика продаж очень хорошая. Отталкиваясь от неё, клуб рассчитывает, что трибуны будут заполнены", — сообщили в пресс-службе московской команды.