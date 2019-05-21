Адриано и Фернандо тренируются со "Спартаком"

Во вторник "Спартак" возобновил тренировки перед матчем 30-го тура чемпионата России против "Оренбурга".

В занятиях принимают участие нападающий Луиз Адриано и полузащитник Фернандо - они пропустят предстоящую встречу из-за перебора желтых карточек. Оба игрока будут работать с командой на протяжении всей недели.

ФК "Спартак"
Теги: Адриано Фернандо Спартак
Сегодня, 19:33
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