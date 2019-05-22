Поленов: Кубок не такая уж и обуза для нашего футбола
Телекомментатор Михаил Поленов поделился своим отношением к наследию Чемпионата мира и к турниру Кубок России:
- Я бы хотел, чтобы финал Кубка был большим событием. К сожалению, у нас так составляется календарь, будто специально делают, чтобы он таковым не был. Неделя между полуфиналами и финалом это ненормально. Мне кажется, место проведения здесь несколько вторично в смысле популяризации. Если был бы месяц, можно было больше местную публику заинтересовать.
Значимость Кубка России? Я думаю, для игроков этот трофей значим. Для «Урала» это вообще исторический шанс, у них нет трофеев. Это нормальное стремление выиграть что-то.
Для «Локомотива» финал два года назад был значим как начало новой эпохи, ведь вернулся Сёмин. Во многом вопреки сезону «железнодорожники» победили. И вот они снова здесь. «Локомотив» и ЦСКА традиционно очень серьёзно относятся к Кубку. «Спартак» в прошлом сезоне очень хотел выиграть.
Почему большим клубам это не очень интересно? Это у них надо спрашивать. Это их проблемы. Кубок России не такая уж и обуза для нашего футбола. Если бы за победу в нём пускали в Лигу Чемпионов, за него вообще бы боролись. Но такого же нигде нет.
Как мне стадионы, построенные к Чемпионату мира? От счастья я не плачу. Мне кажется абсолютно нормальным, что появляется инфраструктура. Мне как гражданину России было немного обидно, что аэропорты, дороги и стадионы строились именно к Чемпионату мира. Мне кажется, мы должны строить их для себя, а не только для Чемпионата мира. Но мы понимаем, где мы живём.
Так что я просто рад, что у нас есть качественные нормальные стадионы. А самарский стадион самый интересный с точки зрения дизайнерского решения.
- Что нужно сделать местной команде, чтобы обрести хоть какую-нибудь стабильность?
Финансирование и управление. В таком порядке. Без денег управлять нечем, а без управления всё бы закончилось плохо. Руководство должно приходить не под конкретную задачу, например, на сезон-два. Должна быть стратегия. Сейчас в «Крыльях» неплохой состав. Он явно не для стыковых матчей. Божович тренер, который может решать задачи высокого уровня. Нужно просто найти программу развития клуба и работать, а не жить лозунгами.
- А есть клубы, которые так работают, в России?
- «Зенит» таким образом себя ведёт, но это другой случай: у него очень большие возможности. Так пытается вести себя ЦСКА. Из года в год это у них получается. Нынешний год – исключение по некоторым причинам. «Краснодар» показывает, что можно строить бизнес по-европейски.
- Бизнес, который убыточен...
- Это правда, но в России трудно зарабатывать на футболе. Покупательская способность населения другая. Вылетевший из АПЛ «Хаддерсфилд» получил только от телевидения 92 миллиона фунтов стерлингов. На эти деньги могла бы жить вся премьер-лига, - приводит слова комментатора корреспондент Rusfootball.info Иван Долинин.
- Я бы хотел, чтобы финал Кубка был большим событием. К сожалению, у нас так составляется календарь, будто специально делают, чтобы он таковым не был. Неделя между полуфиналами и финалом это ненормально. Мне кажется, место проведения здесь несколько вторично в смысле популяризации. Если был бы месяц, можно было больше местную публику заинтересовать.
Значимость Кубка России? Я думаю, для игроков этот трофей значим. Для «Урала» это вообще исторический шанс, у них нет трофеев. Это нормальное стремление выиграть что-то.
Для «Локомотива» финал два года назад был значим как начало новой эпохи, ведь вернулся Сёмин. Во многом вопреки сезону «железнодорожники» победили. И вот они снова здесь. «Локомотив» и ЦСКА традиционно очень серьёзно относятся к Кубку. «Спартак» в прошлом сезоне очень хотел выиграть.
Почему большим клубам это не очень интересно? Это у них надо спрашивать. Это их проблемы. Кубок России не такая уж и обуза для нашего футбола. Если бы за победу в нём пускали в Лигу Чемпионов, за него вообще бы боролись. Но такого же нигде нет.
Как мне стадионы, построенные к Чемпионату мира? От счастья я не плачу. Мне кажется абсолютно нормальным, что появляется инфраструктура. Мне как гражданину России было немного обидно, что аэропорты, дороги и стадионы строились именно к Чемпионату мира. Мне кажется, мы должны строить их для себя, а не только для Чемпионата мира. Но мы понимаем, где мы живём.
Так что я просто рад, что у нас есть качественные нормальные стадионы. А самарский стадион самый интересный с точки зрения дизайнерского решения.
- Что нужно сделать местной команде, чтобы обрести хоть какую-нибудь стабильность?
Финансирование и управление. В таком порядке. Без денег управлять нечем, а без управления всё бы закончилось плохо. Руководство должно приходить не под конкретную задачу, например, на сезон-два. Должна быть стратегия. Сейчас в «Крыльях» неплохой состав. Он явно не для стыковых матчей. Божович тренер, который может решать задачи высокого уровня. Нужно просто найти программу развития клуба и работать, а не жить лозунгами.
- А есть клубы, которые так работают, в России?
- «Зенит» таким образом себя ведёт, но это другой случай: у него очень большие возможности. Так пытается вести себя ЦСКА. Из года в год это у них получается. Нынешний год – исключение по некоторым причинам. «Краснодар» показывает, что можно строить бизнес по-европейски.
- Бизнес, который убыточен...
- Это правда, но в России трудно зарабатывать на футболе. Покупательская способность населения другая. Вылетевший из АПЛ «Хаддерсфилд» получил только от телевидения 92 миллиона фунтов стерлингов. На эти деньги могла бы жить вся премьер-лига, - приводит слова комментатора корреспондент Rusfootball.info Иван Долинин.