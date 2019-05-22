"Локомотив" стал обладателем Кубка России

"Локомотив" одержал победу над "Уралом" в финале Кубка России - 1:0. Этот трофей является десятым в коллекции московского клуба и восьмым, завоёванным в новейшей истории.Кубок РоссииФинал: Баринов, 27"Локомотив": Гильерме, Идову, Чорлука, Лысов, Баринов, Жемалетдинов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук (Тарасов, 67), Фернандеш, Крыховяк, Смолов."Урал": Годзюр, Меркулов, Кулаков, Страндберг, Фидлер (Бавин, 84), Емельянов, Бумаль, Эль Кабир, Погребняк, Панюков (Араторе, 56), Ильин.Предупреждения: Баринов, 40, Погребняк, 59, Меркулов, 83