Кикнадзе: Денисов? Мы близки к тому, чтобы закрыть вопрос

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе после победы в финале Кубка России над «Уралом» (1:0) рассказал о продлении контракта с Сёминым , поделился мнением, как скоро закончатся разбирательства с Денисовым, а также прояснил ситуацию, останется ли Крыховяк в команде:- Давно. Как журналист никогда не заходил. Наверное, в последний раз это было в начале 90-х с нашими волейболистами.- А там облили меня со всех сторон.- Я пытался.Приятно очень. Концовка тяжёлая. У нас команда состоит из молодых и опытных игроков. И чувствуется, как тяжело ребятам было, учитывая то, что травмы получали молодые футболисты. Так что к игре подходили с волнением. Но сдюжили.- Нет, нет. Вы не загадывайте. Окончательное решение он примет 27-28 числа. Трансферный комитет примет решение, я сейчас не готов фамилии перечислять.Борьба за еврокубки? Хочется напрямую выйти в Лигу чемпионов. Тем более, остался один матч. Надеюсь, после Кубка последние эмоции не пропадут.- Вы просто обостряете. Это типично для вашей журналистики. Жизнь гораздо сложнее и интереснее. Фёдор чисто и честно работает ради команды. Это главное. Проблемы с реализацией? Я бы не акцентировал на этом. Если он не забивает, он привлекает к себе внимание защитников и облегчает жизнь партнёрам.Ерёменко? Не готов обсуждать ни один из готовящихся трансферов...- Не цепляйтесь, хотя бы сегодня. Это может быть оговорка.Интерес «Динамо» к Баринову? Если игрок захочет, если мы захотим... Мне сложно представить предложение, какое должно пойти. Тем более, вряд ли сам игрок этого захочет.Почему не играет Ротенберг? У него травмы. Он ездит с командой, работает.- Я не могу сегодня на такие вопросы отвечать. Своей работой Сёмин показал, что лидер среди других тренеров, никто ему в паспорт смотреть не будет. Я не знаю, кто у нас за три сезона за последние 15 лет, выигрывал три трофея.Так что контракт не обсуждается, следующий год он работает, а дальше посмотрим.Юрий Сёмин это старая школа? Я не понимаю, что такое старая школа. Я понимаю, что такое результат. У нас пять воспитанников в составе, четыре из них пришли при Палыче. Я это ценю.- Да. Вы же видите, как он играет. Хорошее ли это наследство [от предыдущего гендира Ильи Геркуса]? Это дорогое наследство, но хорошее. По поводу этого наследства обиды нет.- Ваши цифры не совсем корректны. Да, они дорогие. Это требует серьезного осмысления. Это непростая задача. Можно было решить эти вопросы успешным выступлением в Лиге Чемпионов, но не получилось. Посмотрим, что получится. Спортивную задачу мы решили, теперь надо взять серебряные медали и проходить в Лигу Чемпионов.- Скажу, когда закроем вопрос. Насколько близки к этому? Близки. Я думаю, ещё неделю. Можно ли назвать это конфликтом игрока с клубом? Не. Не хочу обсуждать, это не очень красиво по отношению к Игорю.Бюджет «Локо» достаточен для борьбы за первое место? В футбол играют не деньги, - приводит слова генерального директора клуба корреспондентРоман Гуськов.