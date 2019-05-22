Кикнадзе: Денисов? Мы близки к тому, чтобы закрыть вопрос
Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе после победы в финале Кубка России над «Уралом» (1:0) рассказал о продлении контракта с Сёминым , поделился мнением, как скоро закончатся разбирательства с Денисовым, а также прояснил ситуацию, останется ли Крыховяк в команде:
- Когда в последний раз заходили в раздевалку выигравшей трофей команды?
- Давно. Как журналист никогда не заходил. Наверное, в последний раз это было в начале 90-х с нашими волейболистами.
- Ну а теперь как? Заходишь, а там...
- А там облили меня со всех сторон.
- Вы отомстили же игрокам.
- Я пытался.
Приятно очень. Концовка тяжёлая. У нас команда состоит из молодых и опытных игроков. И чувствуется, как тяжело ребятам было, учитывая то, что травмы получали молодые футболисты. Так что к игре подходили с волнением. Но сдюжили.
- От это команды мало что останется после Кубка. Уходит Фернандеш, заканчивается контракт с Тарасовым.
- Нет, нет. Вы не загадывайте. Окончательное решение он примет 27-28 числа. Трансферный комитет примет решение, я сейчас не готов фамилии перечислять.
Борьба за еврокубки? Хочется напрямую выйти в Лигу чемпионов. Тем более, остался один матч. Надеюсь, после Кубка последние эмоции не пропадут.
- Смолов сказал, что у него с игрой всё в порядке. Это ведь не так.
- Вы просто обостряете. Это типично для вашей журналистики. Жизнь гораздо сложнее и интереснее. Фёдор чисто и честно работает ради команды. Это главное. Проблемы с реализацией? Я бы не акцентировал на этом. Если он не забивает, он привлекает к себе внимание защитников и облегчает жизнь партнёрам.
Ерёменко? Не готов обсуждать ни один из готовящихся трансферов...
- То есть он уже готовится?
- Не цепляйтесь, хотя бы сегодня. Это может быть оговорка.
Интерес «Динамо» к Баринову? Если игрок захочет, если мы захотим... Мне сложно представить предложение, какое должно пойти. Тем более, вряд ли сам игрок этого захочет.
Почему не играет Ротенберг? У него травмы. Он ездит с командой, работает.
- Контракт с Сёминым был продлен на сезон. Будете в ближайшее время ещё дальше продлевать?
- Я не могу сегодня на такие вопросы отвечать. Своей работой Сёмин показал, что лидер среди других тренеров, никто ему в паспорт смотреть не будет. Я не знаю, кто у нас за три сезона за последние 15 лет, выигрывал три трофея.
Так что контракт не обсуждается, следующий год он работает, а дальше посмотрим.
Юрий Сёмин это старая школа? Я не понимаю, что такое старая школа. Я понимаю, что такое результат. У нас пять воспитанников в составе, четыре из них пришли при Палыче. Я это ценю.
- Крыховяка выкупаете?
- Да. Вы же видите, как он играет. Хорошее ли это наследство [от предыдущего гендира Ильи Геркуса]? Это дорогое наследство, но хорошее. По поводу этого наследства обиды нет.
- Раз начали о деньгах. 4 миллиона евро у Хёведеса, 4 у Чорлуки, два самых высокооплачиваемых центральных защитника...
- Ваши цифры не совсем корректны. Да, они дорогие. Это требует серьезного осмысления. Это непростая задача. Можно было решить эти вопросы успешным выступлением в Лиге Чемпионов, но не получилось. Посмотрим, что получится. Спортивную задачу мы решили, теперь надо взять серебряные медали и проходить в Лигу Чемпионов.
- Что вызывает большие вопросы – контракт Денисова или его форма?
- Скажу, когда закроем вопрос. Насколько близки к этому? Близки. Я думаю, ещё неделю. Можно ли назвать это конфликтом игрока с клубом? Не. Не хочу обсуждать, это не очень красиво по отношению к Игорю.
Бюджет «Локо» достаточен для борьбы за первое место? В футбол играют не деньги, - приводит слова генерального директора клуба корреспондент Rusfootball.info Роман Гуськов.
- Когда в последний раз заходили в раздевалку выигравшей трофей команды?
- Давно. Как журналист никогда не заходил. Наверное, в последний раз это было в начале 90-х с нашими волейболистами.
- Ну а теперь как? Заходишь, а там...
- А там облили меня со всех сторон.
- Вы отомстили же игрокам.
- Я пытался.
Приятно очень. Концовка тяжёлая. У нас команда состоит из молодых и опытных игроков. И чувствуется, как тяжело ребятам было, учитывая то, что травмы получали молодые футболисты. Так что к игре подходили с волнением. Но сдюжили.
- От это команды мало что останется после Кубка. Уходит Фернандеш, заканчивается контракт с Тарасовым.
- Нет, нет. Вы не загадывайте. Окончательное решение он примет 27-28 числа. Трансферный комитет примет решение, я сейчас не готов фамилии перечислять.
Борьба за еврокубки? Хочется напрямую выйти в Лигу чемпионов. Тем более, остался один матч. Надеюсь, после Кубка последние эмоции не пропадут.
- Смолов сказал, что у него с игрой всё в порядке. Это ведь не так.
- Вы просто обостряете. Это типично для вашей журналистики. Жизнь гораздо сложнее и интереснее. Фёдор чисто и честно работает ради команды. Это главное. Проблемы с реализацией? Я бы не акцентировал на этом. Если он не забивает, он привлекает к себе внимание защитников и облегчает жизнь партнёрам.
Ерёменко? Не готов обсуждать ни один из готовящихся трансферов...
- То есть он уже готовится?
- Не цепляйтесь, хотя бы сегодня. Это может быть оговорка.
Интерес «Динамо» к Баринову? Если игрок захочет, если мы захотим... Мне сложно представить предложение, какое должно пойти. Тем более, вряд ли сам игрок этого захочет.
Почему не играет Ротенберг? У него травмы. Он ездит с командой, работает.
- Контракт с Сёминым был продлен на сезон. Будете в ближайшее время ещё дальше продлевать?
- Я не могу сегодня на такие вопросы отвечать. Своей работой Сёмин показал, что лидер среди других тренеров, никто ему в паспорт смотреть не будет. Я не знаю, кто у нас за три сезона за последние 15 лет, выигрывал три трофея.
Так что контракт не обсуждается, следующий год он работает, а дальше посмотрим.
Юрий Сёмин это старая школа? Я не понимаю, что такое старая школа. Я понимаю, что такое результат. У нас пять воспитанников в составе, четыре из них пришли при Палыче. Я это ценю.
- Крыховяка выкупаете?
- Да. Вы же видите, как он играет. Хорошее ли это наследство [от предыдущего гендира Ильи Геркуса]? Это дорогое наследство, но хорошее. По поводу этого наследства обиды нет.
- Раз начали о деньгах. 4 миллиона евро у Хёведеса, 4 у Чорлуки, два самых высокооплачиваемых центральных защитника...
- Ваши цифры не совсем корректны. Да, они дорогие. Это требует серьезного осмысления. Это непростая задача. Можно было решить эти вопросы успешным выступлением в Лиге Чемпионов, но не получилось. Посмотрим, что получится. Спортивную задачу мы решили, теперь надо взять серебряные медали и проходить в Лигу Чемпионов.
- Что вызывает большие вопросы – контракт Денисова или его форма?
- Скажу, когда закроем вопрос. Насколько близки к этому? Близки. Я думаю, ещё неделю. Можно ли назвать это конфликтом игрока с клубом? Не. Не хочу обсуждать, это не очень красиво по отношению к Игорю.
Бюджет «Локо» достаточен для борьбы за первое место? В футбол играют не деньги, - приводит слова генерального директора клуба корреспондент Rusfootball.info Роман Гуськов.