Представители клубов РПЛ предложили новый вариант лимита на легионеров
На заседании рабочей группы комитета профессионального футбола, которое состоялось 21 мая, обсудили несколько вариантов лимита на легионеров: нынешний "6+5" на поле, уже ранее озвученные "8+17" и "7+18" в заявке на сезон, а также новый, компромиссный — "10+15" в заявке на сезон, по которому на поле можно будет выпускать только 8 легионеров.
Этот вариант предложили представители клубов, сообщает РБ. На заседании рабочей группы присутствовали ее руководитель, гендиректор "Краснодара" Владимир Хашиг, заместитель председателя совета директоров "Спартака" Сергей Михайлов, гендиректор ЦСКА Роман Бабаев и гендиректор "Локомотива" Василий Кикнадзе. По видеосвязи в обсуждении участвовал исполнительный директор "Зенита" Павел Пивоваров.
Ожидается, что 23 мая на заседании исполкома РФС дискуссия продолжится. Планируется, что члены исполкома должны определить и утвердить окончательный вариант нового лимита на легионеров.
Этот вариант предложили представители клубов, сообщает РБ. На заседании рабочей группы присутствовали ее руководитель, гендиректор "Краснодара" Владимир Хашиг, заместитель председателя совета директоров "Спартака" Сергей Михайлов, гендиректор ЦСКА Роман Бабаев и гендиректор "Локомотива" Василий Кикнадзе. По видеосвязи в обсуждении участвовал исполнительный директор "Зенита" Павел Пивоваров.
Ожидается, что 23 мая на заседании исполкома РФС дискуссия продолжится. Планируется, что члены исполкома должны определить и утвердить окончательный вариант нового лимита на легионеров.