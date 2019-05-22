Представители клубов РПЛ предложили новый вариант лимита на легионеров

На заседании рабочей группы комитета профессионального футбола, которое состоялось 21 мая, обсудили несколько вариантов лимита на легионеров: нынешний "6+5" на поле, уже ранее озвученные "8+17" и "7+18" в заявке на сезон, а также новый, компромиссный — "10+15" в заявке на сезон, по которому на поле можно будет выпускать только 8 легионеров.

Этот вариант предложили представители клубов, сообщает РБ. На заседании рабочей группы присутствовали ее руководитель, гендиректор "Краснодара" Владимир Хашиг, заместитель председателя совета директоров "Спартака" Сергей Михайлов, гендиректор ЦСКА Роман Бабаев и гендиректор "Локомотива" Василий Кикнадзе. По видеосвязи в обсуждении участвовал исполнительный директор "Зенита" Павел Пивоваров.

Ожидается, что 23 мая на заседании исполкома РФС дискуссия продолжится. Планируется, что члены исполкома должны определить и утвердить окончательный вариант нового лимита на легионеров.
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