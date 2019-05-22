Роман Павлюченко: может, надо проводить Кубок России 1 раз в 4 года. Финал оказался вообще неинтересным
Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко прокомментировал победу "Локомотива" в финале Кубка России. Команда Юрия Семина обыграла "Урал" (1:0).
"Я сегодня переживал за "Урал", хотелось, чтобы они выиграли Кубок России, команда была близка к еврокубкам. "Локомотив" оказался выше классом, "Урал" мог за счет движения, характера и фарта обыграть, но этого всего не хватило.
Победа "Локомотива" была одержана не только тем, что Семин оказался более опытным, чем Парфенов, но и тем, что класс игроков «Локомотива был намного выше. "Локомотив" солиднее смотрелся, хотя второй тайм «Урал» начал хорошо. Может быть, ребята перегорели, я знаю, что «Урал» всегда бьется, и у них есть характер, но сегодня этого не было. Погребняк в перерыве правильно сказал, что так финалы не играются, как в первом тайме.
Если честно, финал оказался вообще неинтересным, как будто была товарищеская игра, а не финал Кубка России. Может, Кубок России надо проводить не каждый год, а, как Олимпиаду по хоккею, раз в четыре года, чтобы эмоции были другие.
Смотрю на реакцию игроков "Локомотива", они выиграли Кубок, но особо больших эмоций и радости нет", - цитирует Павлюченко Sport24.ru.
"Я сегодня переживал за "Урал", хотелось, чтобы они выиграли Кубок России, команда была близка к еврокубкам. "Локомотив" оказался выше классом, "Урал" мог за счет движения, характера и фарта обыграть, но этого всего не хватило.
Победа "Локомотива" была одержана не только тем, что Семин оказался более опытным, чем Парфенов, но и тем, что класс игроков «Локомотива был намного выше. "Локомотив" солиднее смотрелся, хотя второй тайм «Урал» начал хорошо. Может быть, ребята перегорели, я знаю, что «Урал» всегда бьется, и у них есть характер, но сегодня этого не было. Погребняк в перерыве правильно сказал, что так финалы не играются, как в первом тайме.
Если честно, финал оказался вообще неинтересным, как будто была товарищеская игра, а не финал Кубка России. Может, Кубок России надо проводить не каждый год, а, как Олимпиаду по хоккею, раз в четыре года, чтобы эмоции были другие.
Смотрю на реакцию игроков "Локомотива", они выиграли Кубок, но особо больших эмоций и радости нет", - цитирует Павлюченко Sport24.ru.