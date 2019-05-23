Александр Бородюк: у сборной России не должно возникнуть проблем с Сан-Марино и Кипром
Бывший тренер сборной России Александр Бородюк прокомментировал итоговый состав сборной России на отборочные матчи Евро-2020 в июне.
"Учитывая, что сборной России предстоят матчи против сборной Сан-Марино и Кипра, то у нашей сборной особо никаких проблем не должно возникнуть. Поэтому с таким составом против таких сборных я не думаю, что у сборной России в отборочном раунде возникнут какие-то проблемы", - цитирует Бородюка Sport24.ru.
"Учитывая, что сборной России предстоят матчи против сборной Сан-Марино и Кипра, то у нашей сборной особо никаких проблем не должно возникнуть. Поэтому с таким составом против таких сборных я не думаю, что у сборной России в отборочном раунде возникнут какие-то проблемы", - цитирует Бородюка Sport24.ru.