Инфантино на русском поблагодарил Путина

Президент ФИФА Джанни Инфантино после вручения Ордена Дружбы: Большое спасибо! Слава России! pic.twitter.com/JqfVhJyBdb — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) May 23, 2019

В четверг в Кремле состоялась церемония вручения государственных наград, во время которой президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы президента ФИФА Джанни Инфантино.В ответном слове швейцарец обратился с благодарностью. При этом глава мирового футбола на русском языке поблагодарил страну-хозяйку чемпионата мира-2018: "Большое спасибо! Слава России!"