Дмитрий Тарасов: игроки "Локомотива" еще ничего не праздновали

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов в интервью "Известиям" отметил, что игроки не праздновали пока победу в Олимп-Кубке России.– Это очень здорово. Все-таки для этого мы и играем в футбол: чтобы завоевывать титулы, брать медали, выигрывать кубки. Этот финал был для нас первоочередной задачей. Мы ее выполнили, теперь впереди еще одна игра в чемпионате России. Если победим в заключительном туре "Уфу" и возьмем серебряные медали первенства, то в принципе сезон можно будет назвать хорошим.– Ну, мы еще ничего не праздновали. Это просто первые эмоции, чемпионская раздевалка. Уверен, сейчас никто не будет гулять до утра и пить. Мы отложим всё это до окончания чемпионата России.