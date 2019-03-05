Акинфеев: финал Лиги чемпионов смотреть не буду

Вратарь и капитан московских "армейцев" на встрече со студентами РГГУ рассказал о том, что смотреть главный матч следующих выходных он не станет:- В Европе ни за кого не болею. Не нравится, когда болеют за "Барселону", "Челси"… Надо болеть за наш спорт, за наших болеть приятнее. Финал Лиги чемпионов смотреть не буду. В принципе не смотрю футбол по телевизору. Проще побыть с семьёй, отдохнуть. Семья на первом месте, - приводит слова Акинфеева издание "Чемпионат".