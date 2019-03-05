Акинфеев: финал Лиги чемпионов смотреть не буду

Вратарь и капитан московских "армейцев" на встрече со студентами РГГУ рассказал о том, что смотреть главный матч следующих выходных он не станет:


- В Европе ни за кого не болею. Не нравится, когда болеют за "Барселону", "Челси"… Надо болеть за наш спорт, за наших болеть приятнее. Финал Лиги чемпионов смотреть не буду. В принципе не смотрю футбол по телевизору. Проще побыть с семьёй, отдохнуть. Семья на первом месте, - приводит слова Акинфеева издание "Чемпионат".

Акинфеев не очень помогает молодому ЦСКА. Иногда даже наоборот

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Фото: rsport.ria.ru
Теги: ЦСКА Акинфеев
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