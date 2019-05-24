Ташаев вернётся в "Динамо"?
В телеграм-канале "Футбольный Биги", который ведёт журналист Сергей Егоров, появилась информация о том, что "Спартак" рассматривает варианты по Ташаеву:
- Спартак готов рассматривать варианты по Ташаеву. Спартак готов смотреть варианты только за деньги, речь идет о сумме в 2-3 миллиона евро и небесплатной аренде.
Самый верный вариант - в Динамо, не ясна позиция Дмитрия Хохлова. Причем пока, насколько понимаю, позиция эта скорее нет.
Но уже скоро ехать на сборы, и игроки нужны оперативно. Пока те, на кого бросает взгляд Динамо, не очень хотят менять команду. Или стартовые переговоры с ними были неудачными и вели их не те люди. Сейчас три человека, которые принимают решения в Динамо - Соловьев, Хохлов, Орещук.
Пара Белкин - его помощник Руслан не столь эффективна, - сообщается на канале.
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- Спартак готов рассматривать варианты по Ташаеву. Спартак готов смотреть варианты только за деньги, речь идет о сумме в 2-3 миллиона евро и небесплатной аренде.
Самый верный вариант - в Динамо, не ясна позиция Дмитрия Хохлова. Причем пока, насколько понимаю, позиция эта скорее нет.
Но уже скоро ехать на сборы, и игроки нужны оперативно. Пока те, на кого бросает взгляд Динамо, не очень хотят менять команду. Или стартовые переговоры с ними были неудачными и вели их не те люди. Сейчас три человека, которые принимают решения в Динамо - Соловьев, Хохлов, Орещук.
Пара Белкин - его помощник Руслан не столь эффективна, - сообщается на канале.
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