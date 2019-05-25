"Ростов Арена" перейдет под управление региональных властей к сентябрю

Стадион "Ростов Арена", который был построен к ЧМ-2018, в сентябре нынешнего года должен перейти в собственность Ростовской области.

"По плану в июне будет подписано распоряжение правительства РФ о передаче стадиона правительству Ростовской области. Поскольку объект очень серьезный – большое количество помещений, оборудования – несколько месяцев потребуется на подписание актов приема-передачи. Мы рассчитываем, что не позднее сентября объект будет полностью находиться под управлением правительства Ростовской области и Минспорта области", - цитирует Гуськова "РИА Новости".

По информации Гуськова, эксплуатация стадиона будет обходиться в 300 миллионов рублей ежегодно. В текущем году 95 процентов расходов возьмет на себя федеральный бюджет.

"В 2024 году субъект будет полностью отвечать за этот объект, и наша задача – научиться эксплуатировать его так, чтобы не тратить бюджетные средства в большом количестве на его содержание. Задача в соответствии с бизнес-планом операционной деятельности стадиона к 2024 году выйти на самоокупаемость стадиона по содержанию.

Предполагается, что доля расходов на содержание стадиона от проведения футбольных матчей и культурных мероприятий к 2024 году составит порядка 50 процентов, оставшаяся часть расходов будет обеспечена за счет предоставления в аренду помещений стадиона, использования прилегающей территории и временной инфраструктуры", - сказал Гуськов.
Сегодня, 14:12
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