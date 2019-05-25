Игроки "Уфы" не дождались автобуса от "Локомотива" и поехали от аэропорта на такси
"Уфа" не дождалась автобуса от "Локомотива" после прилёта в Москву на матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги, сообщает "Чемпионат.сом".
После выхода из аэропорта футболисты уфимской команды не увидели автобуса, который им по регламенту должны были предоставить "железнодорожники". После 40-минутного ожидания представители "Уфы" решили вызвать такси, чтобы доехать до отеля.
После выхода из аэропорта футболисты уфимской команды не увидели автобуса, который им по регламенту должны были предоставить "железнодорожники". После 40-минутного ожидания представители "Уфы" решили вызвать такси, чтобы доехать до отеля.