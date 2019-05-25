Игроки "Уфы" не дождались автобуса от "Локомотива" и поехали от аэропорта на такси

"Уфа" не дождалась автобуса от "Локомотива" после прилёта в Москву на матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги, сообщает "Чемпионат.сом".

После выхода из аэропорта футболисты уфимской команды не увидели автобуса, который им по регламенту должны были предоставить "железнодорожники". После 40-минутного ожидания представители "Уфы" решили вызвать такси, чтобы доехать до отеля.
Теги: Уфа Локомотив
Вчера, 23:26
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