Сергей Силкин: возвращение Зобнина и Ташаева в "Динамо"? Надо учитывать, как на это отреагируют болельщики. И не факт, что "Спартак" отпустит игроков

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин в интервью Rusfootball.info поделился ожиданиями по поводу открытия нового стадиона клуба и о матче с тульским «Арсеналом», а также прокомментировал назначение Романа Орещука спортивным директором «Динамо» и информацию о возможном возвращении в клуб Романа Зобнина, Александра Ташаева и Федора Смолова.



Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин в интервьюподелился ожиданиями по поводу открытия нового стадиона клуба и о матче с тульским «Арсеналом», а также прокомментировал назначение Романа Орещука спортивным директором «Динамо» и информацию о возможном возвращении в клуб Романа Зобнина, Александра Ташаева и Федора Смолова.- Говорят, что и «Динамо», и «Арсеналу» уже ничего не нужно в последнем туре? Полностью не согласен с этим. Очень нужно и важно выиграть первый матч на своем новом стадионе, - приводит слова Силкина корреспондентВиктория Яковлева. - Это же праздник. Тем более, если начинаешь неудачно, у тебя уже в голове это откладывается как примета. Так что надо выигрывать динамовцам. В то же время, учитывая, что в последнем туре команда уже не будет испытывать никакого давления, динамовцы, мое мнение, выйдут играть в атаку и добьются нужного результата. Думаю, «Динамо» выиграет 2:0. Надеюсь на успех.- Будет. Просто я знаю, что билет трудно достать. Нам, ветеранам клуба, по одному дают, а если еще билеты нужны, то уже за деньги. Конечно же, открытие стадиона обещает стать праздником. Приведу такой пример: у хоккейного «Динамо» никогда не было своего дворца. Все время они собирали на матчах по три тысячи зрителей, а сейчас, когда свой стадион появился, по десять с половиной тысяч - больше, чем на футбол людей ходит. Болельщики соскучились по своей арене. И дорога в Химки уже, как ком в горле.- Я его знаю - толковый агент. Качественных футболистов немало привел. После вылета «Динамо» в ФНЛ мы с ним вдвоём, можно сказать, собирали команду. Это деятельный, очень активный человек. Нам поставили задачу. Я как раз тогда вернулся. Денег нет, но надо возвращаться в Премьер-лигу. Сказали: продашь Зобнина, еще кого-то - на эти деньги купили футболистов, которые сейчас костяк команды составляют. Так что у меня позитивные ожидания от этого назначения.- Здесь надо не забывать простую вещь: как на это отреагируют болельщики? Для нас «Спартак», куда ушли Зобнин и Ташаев, - принципиальный соперник. Но еще и не факт, что их отпустят из «Спартака». Но вот Федор Смолов очень пригодился бы команде.