ЦСКА поздравил Евгения Гинера с днем рождения

ЦСКА на своем официальном сайте поздравил с днем рождения президента клуба Евгения Гинера. Функционеру исполнилось 59 лет.

"Коллектив Профессионального футбольного клуба ЦСКА, игроки и тренеры команды, а также многочисленные армейские болельщики от всей души поздравляют президента ПФК ЦСКА Евгения Гинера с днем рождения и желают ему крепкого здоровья, счастья, бодрости и благополучия! Не сомневаемся, что под руководством Евгения Ленноровича ПФК ЦСКА ждут новые победы и титулы!" – говорится в сообщении красно-синих.

ПФК ЦСКА
Теги: ЦСКА
Сегодня, 12:42
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