Владимир Пильгуй: если "Динамо" хочет замахнуться на высокие места и еврокубки, нужно серьезно усилиться

Бывший вратарь сборной СССР и "Динамо" Владимир Пильгуй в интервьюпрокомментировал игру своей экс-команды в матче 30-го тура Премьер-Лиги против "Арсенала" (3:3), а также подвёл итоги сезона.Я бы не сказал, что обе команды куражились. Счёт по игре, нельзя было отдать какому-то коллективу предпочтение. Для "Динамо" большой мотивацией послужил первый матч на новом стадионе, туляки же стремились максимально приблизиться к пятой строчке. Оба коллектива играли с полной самоотдачей, и итоговый счёт этому соответствует.Мне понравился стадион, он получился очень компактный, уютный, домашний, чем-то даже напоминает старый стадион, только в уменьшенном виде. Хороший стадион, хорошее поле, продумано то, как избегать скопления людей на выходе и на входе. Ещё на арене хорошая акустика, и поддержка болельщиков была слышна практически весь матч, порой даже было неслышно что говорит обращающийся к тебе рядом сидящий человек. Встречу посетили 23340 болельщиков, и это понятно, ведь сыграл фактор нового стадиона. Динамовцы в целом соскучились по своему стадиону, по Петровскому парку. Присутствовала доля ностальгии. Ну и фактор любопытства тоже сыграл свою роль, многие захотели поучаствовать в открытии арены. И я думаю, что новый стадион и в будущем будет также заполнятся. Всё получилось удачно, динамовцы получили хороший подарок, не даром мы столько ждали.Безусловно, команде необходимы заметные изменения, если клуб хочет замахнуться на высокие места, на еврокубки. Для этого нужно серьёзно усилиться. И судя по обещаниям новых владельцев "Динамо" - деньги на трансферы будут, причём заметные цифры фигурируют в СМИ. Но очень важно грамотно распорядиться этими деньгами, не просто транжирить их, а совершать грамотные покупки. Для этого нужны грамотные, разбирающиеся в футболе профессионалы, которые смогут выстроить качественную трансферную политику.Назову Антона Шунина, потому что он очень много выручал, и когда команда проходила через тяжёлые моменты игра нашего голкипера вселяла уверенность. Мы получили много очков благодаря Шунину. Вопрос в том, что вратарь смог себя так проявить из-за игры нашей обороны, которая оставляла желать лучшего. У нас много проблем в защите, впрочем, как и в атаке. Мы не используем много реальных моментов, а для качественной хорошей команды это непозволительно.