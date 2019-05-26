Владимир Пильгуй: если "Динамо" хочет замахнуться на высокие места и еврокубки, нужно серьезно усилиться
Бывший вратарь сборной СССР и "Динамо" Владимир Пильгуй в интервью Rusfootball.info прокомментировал игру своей экс-команды в матче 30-го тура Премьер-Лиги против "Арсенала" (3:3), а также подвёл итоги сезона.
- О матче:
Я бы не сказал, что обе команды куражились. Счёт по игре, нельзя было отдать какому-то коллективу предпочтение. Для "Динамо" большой мотивацией послужил первый матч на новом стадионе, туляки же стремились максимально приблизиться к пятой строчке. Оба коллектива играли с полной самоотдачей, и итоговый счёт этому соответствует.
- О новой арене "Динамо":
Мне понравился стадион, он получился очень компактный, уютный, домашний, чем-то даже напоминает старый стадион, только в уменьшенном виде. Хороший стадион, хорошее поле, продумано то, как избегать скопления людей на выходе и на входе. Ещё на арене хорошая акустика, и поддержка болельщиков была слышна практически весь матч, порой даже было неслышно что говорит обращающийся к тебе рядом сидящий человек. Встречу посетили 23340 болельщиков, и это понятно, ведь сыграл фактор нового стадиона. Динамовцы в целом соскучились по своему стадиону, по Петровскому парку. Присутствовала доля ностальгии. Ну и фактор любопытства тоже сыграл свою роль, многие захотели поучаствовать в открытии арены. И я думаю, что новый стадион и в будущем будет также заполнятся. Всё получилось удачно, динамовцы получили хороший подарок, не даром мы столько ждали.
- О будущем "Динамо":
Безусловно, команде необходимы заметные изменения, если клуб хочет замахнуться на высокие места, на еврокубки. Для этого нужно серьёзно усилиться. И судя по обещаниям новых владельцев "Динамо" - деньги на трансферы будут, причём заметные цифры фигурируют в СМИ. Но очень важно грамотно распорядиться этими деньгами, не просто транжирить их, а совершать грамотные покупки. Для этого нужны грамотные, разбирающиеся в футболе профессионалы, которые смогут выстроить качественную трансферную политику.
- О лучшем игроке "Динамо" в сезоне:
Назову Антона Шунина, потому что он очень много выручал, и когда команда проходила через тяжёлые моменты игра нашего голкипера вселяла уверенность. Мы получили много очков благодаря Шунину. Вопрос в том, что вратарь смог себя так проявить из-за игры нашей обороны, которая оставляла желать лучшего. У нас много проблем в защите, впрочем, как и в атаке. Мы не используем много реальных моментов, а для качественной хорошей команды это непозволительно.
- О матче:
Я бы не сказал, что обе команды куражились. Счёт по игре, нельзя было отдать какому-то коллективу предпочтение. Для "Динамо" большой мотивацией послужил первый матч на новом стадионе, туляки же стремились максимально приблизиться к пятой строчке. Оба коллектива играли с полной самоотдачей, и итоговый счёт этому соответствует.
- О новой арене "Динамо":
Мне понравился стадион, он получился очень компактный, уютный, домашний, чем-то даже напоминает старый стадион, только в уменьшенном виде. Хороший стадион, хорошее поле, продумано то, как избегать скопления людей на выходе и на входе. Ещё на арене хорошая акустика, и поддержка болельщиков была слышна практически весь матч, порой даже было неслышно что говорит обращающийся к тебе рядом сидящий человек. Встречу посетили 23340 болельщиков, и это понятно, ведь сыграл фактор нового стадиона. Динамовцы в целом соскучились по своему стадиону, по Петровскому парку. Присутствовала доля ностальгии. Ну и фактор любопытства тоже сыграл свою роль, многие захотели поучаствовать в открытии арены. И я думаю, что новый стадион и в будущем будет также заполнятся. Всё получилось удачно, динамовцы получили хороший подарок, не даром мы столько ждали.
- О будущем "Динамо":
Безусловно, команде необходимы заметные изменения, если клуб хочет замахнуться на высокие места, на еврокубки. Для этого нужно серьёзно усилиться. И судя по обещаниям новых владельцев "Динамо" - деньги на трансферы будут, причём заметные цифры фигурируют в СМИ. Но очень важно грамотно распорядиться этими деньгами, не просто транжирить их, а совершать грамотные покупки. Для этого нужны грамотные, разбирающиеся в футболе профессионалы, которые смогут выстроить качественную трансферную политику.
- О лучшем игроке "Динамо" в сезоне:
Назову Антона Шунина, потому что он очень много выручал, и когда команда проходила через тяжёлые моменты игра нашего голкипера вселяла уверенность. Мы получили много очков благодаря Шунину. Вопрос в том, что вратарь смог себя так проявить из-за игры нашей обороны, которая оставляла желать лучшего. У нас много проблем в защите, впрочем, как и в атаке. Мы не используем много реальных моментов, а для качественной хорошей команды это непозволительно.