Александр Ерохин: "Зенит" шаг за шагом шёл к своей цели и заслуженно взял золото

Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин прокомментировал победу своей команды в матче 30-го тура чемпионата России с "Енисеем" (4:1).

"От игры и от сезона в целом самые положительные эмоции. Мы выиграли чемпионство, ни разу не опустились ниже первого места по ходу сезона. Шаг за шагом шли к своей цели и заслуженно взяли золото.

Анюков очень помогает команде и на поле, и вне поля. Он наш капитан и лидер. Его присутствие очень важно для нас.

До чемпионского парада у нас, можно сказать, были репетиции. Хотя всё было очень эмоционально. Чувства — особенные! Нужно получать удовольствие от каждого момента.

Сегодня достаточно хорошо себя чувствовал. Конечно, темп матча был не самым высоким, но я нормально отыграл 90 минут. В физическом плане всё хорошо", - цитирует Ерохина "Чемпионат".
Теги: Ерохин Зенит
Вчера, 22:51
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