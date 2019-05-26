Рамзан Кадыров: обратим особое внимание на воспитание футболистов из числа местной молодежи

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров положительно оценил выступление "Ахмата" в прошедшем сезоне и заявил, что клуб будет делать ставку на воспитание собственных игроков."Завершился чемпионат России. Поздравляю тренерский состав и нашу команду с хорошим результатом. "Ахмат" с 42 очками закрепился в первой части турнирной таблицы, заняв восьмое место.Мы намерены обратить особое внимание на воспитание молодых футболистов из числа местной молодежи. Будущее российского футбола в целом зависит именно от отечественных мастеров футбола.Нам нужны нападающие, защитники и вратари, которые играют не только за деньги, но и за честь России!" — написал Кадыров в своем телеграм-канале.