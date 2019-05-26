Александр Максименко поставил лайк посту со словами "Не слушай тренера, все ошибаются"

Голкипер "Спартака" Александр Максименко поставил лайк посту болельщиков в инстаграме, которые поддержали его после поражения от "Оренбурга" (0:2) в матче заключительного 30-го тура Российской Премьер-Лиги."Не слушай главного тренера, Саша! Все ошибаются. Не ты один виноват в результате матча", — говорится в сообщении болельщиков красно-белых в инстаграм.