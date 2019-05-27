Кевин Кураньи: медведи в России точно не ходят по улицам

Бывший нападающий "Динамо" Кевин Кураньи рассказал о периоде своего выступления за российский клуб.

"Медведи в России точно не ходят по улицам. Зимы здесь действительно длинные и снежные. И ужасные пробки, ненавижу их. Но в целом меня впечатлили люди, рестораны, красивые места. В России я чувствовал себя комфортно и нашел много хороших друзей. Именно поэтому я и решил продлить контракт с "бело-голубыми", – цитирует Кураньи RT.
Теги: Кураньи
Вчера, 23:47
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