Символическая сборная этого сезона. Во главе - гений Дзюба
Лучший бомбардир этого чемпионата Чалов, роскошный Антон Миранчук, молодой Сафонов и другие. Здесь нашлось место даже игрокам московского «Спартака»! О главных героях закончившегося сезона
Маринато Гильерме, «Локомотив» - 30 матчей, 12 сухих матчей, 28 пропущенных мячей
С вратарями по итогам сезона тяжело. Никто не прошёл дистанцию ровно. Гильерме вкатывался с ошибками. Лунёв звонко провалил последние туры перед зимним перерывом. Во многом из-за неудачных матчей Акинфеева весной ЦСКА остался без Лиги чемпионов. Молодой Сафонов провёл только 14 матчей.
Кого ни выбирай, делать это придётся скрепя сердце.
Остановимся на Гильерме. Его же выбирает и наставник нашей сборной, предпочитая вратаря «Локомотива» Лунёву в отборочных матчах на Евро. В среднем за матч Маринато пропускал 0.93 мячей. На один гол, пропущенный обрусевшим бразильцем, приходилось 5,53 удара. Статистика не лучшая, но одна из лучших.
Тем более, сила Маринато не только в сейвах, но и начале атак. А это дополнительный бонус.
Альтернатива: Матвей Сафонов, «Краснодар» - 14 игр, 8 сухих матчей, 8 пропущенных мячей
Сафонову не хватило только дистанции, чтобы окончательно убедить, что лучший именно он. Молодой был хорош в игре на ленточке и вводе мяча, за что его хвалил даже Акинфеев. Правда, всё не так идеально. Сафонов был не очень на выходах. Но даже с этим он усадил на лавку Крицюка.
Ждём второй сезон. С надеждами и лёгкой опаской.
Марио Фернандес, ЦСКА - 28 матчей, 1 гол, 8 голевых передач
Лидер чемпионата по данным InStat. Если вам нравятся цифры и в футболе вы полагаетесь на статистику, на этом можно и закончить - характеристика вполне себе исчерпывающая.
Фернандес очень ровно провёл сезон (провал был один - удаление против «Оренбурга», - да и тот оказался спорным) и стал одной из тех несущих конструкций, опираясь на которые Гончаренко мог кроить новый ЦСКА более-менее безболезненно. Этот сезон получился для Марио лучшим в России. Такую важную роль в команде он ещё не играл, да и 9 очков по системе «гол плюс пас» не набирал ни разу.
Альтернатива: Сергей Петров, «Краснодар» - 22 матча, 1 гол, 2 голевые передачи
Никакой альтернативы Фернандесу на данный момент нет, но в рамках нашего формата мы должны найти второго игрока на позицию. Отметить следует Сергея Петрова.
И не только за символический гол Арсеналу, благодаря которому «Краснодар» де-юре оформил попадание в квалификацию Лиги чемпионов. Петров был хорош в продвижении и регулярно обострял на правом фланге, а иногда действовал и на другом краю поля - когда вынуждали кадровые проблемы.
Бранислав Иванович, «Зенит» - 28 матчей, 1 гол
Наверное, самый стабильный защитник нашего чемпионата. Бекао мощно начал, но сплоховал весной. В «Локомотиве» Кверквелия-Чорлука-Хёведес косячили по-разному и по очереди. Иванович сбавлял только в паре отдельных игр, которые проваливала вся команда.
Можно было поставить на это место и Ракицкого - в первую очередь, из-за его передач, - но украинец сыграл недостаточно в этом сезоне.
Альтернатива: Егор Сорокин, «Рубин» – 27 матчей, 6 голов
Казань тонула в этом сезоне и будет, очевидно, тонуть дальше. Светлых пятен во второй половине сезона было совсем мало. Традиционно радовал только центральный защитник Сорокин, ставший лучшим бомбардиром «Рубина» по итогам сезона.
Летом его должны забирать. При нём всё - молодость, паспорт, талант и, очевидно, трудолюбие. Такому игроку незачем бороться за выживание.
Георгий Джикия, «Спартак» – 26 матчей, 2 гола
На старте сезона все решили, что новой ключевой фигурой в обороне Спартака будет Жиго. Но ярких матчей он провёл только пять, после чего отъехал на лечение. А вернувшись весной, привёз пару мячей.
Так что Джикия для красно-белых остаётся уникальным случаем. Правда, сейчас ходят слухи, что им недоволен Кононов и ищет Георгию замену из-за плохого паса.
Но поверить в это сложно.
Альтернатива: Александр Мартынович, «Краснодар» – 28 матчей
Если брать статистику, Мартынович один из лучших игроков нашей лиги. Но здесь хотелось бы опереться на интуитивное - и заметить, что команда после тяжёлой осени окончательно оправилась от ухода Гранквиста. Хороши были оба центральных защитника - и Мартынович, и Спаич, - но цифры лучше у первого.
Александр оказался незаменимой фигурой для «Краснодара». Если он не был дисквалифицирован, обязательно выходил на поле. И не зря: только в сезоне 2016/2017 годов «быки» пропускали меньше, чем в этом.
Кристиан Рамирес, «Краснодар» - 23 матча, 2 голевые передачи
Если бы не лимит, крайний защитник играл ещё больше. Но лига диктует свою волю, так что Рамиресу зимой даже выписали сменщика Скопинцева, который на фоне такого мощного конкурента теряется.
Очень важный игрок. Особенно для еврокубков. В продвижении мяча он лучший в нашем чемпионате, да и со штрафных иногда прикладывается как следует.
Альтернатива: Сергей Терехов, «Оренбург» – 28 матчей, 3 гола, 2 голевые передачи
Весь «Оренбург» был открытием этого сезона, но команда немного не дотянула - иначе бы в нашей сборной оказалось ещё больше игроков Федотова. Терехов был исправной машиной, которая таскала мяч до лицевой, грузила или обыгрывалась, забивала сама и отдавала голевые передачи. Убрать бы ещё некоторые ошибки в разрушении, и вы бы получили идеального кандидата, например, на замену Комбарова в «Спартаке».
Гжегож Крыховяк, «Локомотив» - 27 матчей, 2 гола, 4 передачи
Поляк стал очень важной частью «Локомотива», во многом из-за своей универсальности. Гжегож мог сыграть и в центре обороны, мог действовать в опорной зоне, мог подниматься выше. Кикнадзе уже сказал, что они должны будут выкупать Крыховяка по условиям договорённости с «ПСЖ», но это наверняка не проблема. Пусть это был не самый яркий сезон в его исполнении, полузащитник был очень важен для «железнодорожников».
Альтернатива: Вильмар Барриос, «Зенит» - 10 матчей, 1 гол
Сыграй питерский опорник чуть больше, вопросов не возникло бы вообще. Барриос отбирает больше всех в чемпионате. И вопрос только в количестве проведённых матчей. Подписание его - большая удача для Семака, позволившая «Зениту» стать весной намного прочнее.
Впрочем, то же самое можно сказать и о всей зимней кампании.
Юрий Газинский, «Краснодар» - 28 матчей, 2 гола, 8 голевых передач
Осенью мы восторгались новым умением Газинского вытаскивать мяч на пространство перед чужой штрафной, здорово им там распоряжаться. Весной трепета уже не возникало - то ли мы пообвыкли, то ли немного сбавил Юрий. В любом случае, это был очень продуктивный и сильный сезон полузащитника, вышедшего на новый уровень.
Альтернатива: Сергей Ткачев, «Арсенал» - 26 матчей, 5 голов, 7 голевых передач
Непонятно только одно: как этот человек не понадобился ЦСКА в перестроечный сезон. Никаких адекватных объяснений этому нет. Теперь будем ждать нового решения Гончаренко. Вдруг он признает ошибку и признает, что Ткачёв ему нужен.
Учитывая его статистику, это очевидное решение.
Антон Миранчук, «Локомотив» - 26 матчей, 11 голов, 2 голевые передачи
После Чемпионата мира мы сильно критиковали Миранчуков, как и весь «Локомотив», тяжело начинавший неудавшуюся защиту титула. Но потихоньку близнецы начали выходить на свой уровень. Особенно добавил Антон, ставший лучшим в паре с братом. Именно он ключевая фигура, благодаря которой «Локо» добился второго места при таком ужасном старте. Весну игрок провёл просто роскошную.
Альтернатива: Себастьян Дриусси, Зенит - 27 матчей, 11 голов, 6 голевых передач
Большую часть сезона аргентинец провёл на левом фланге и провёл её крайне результативно. 17 баллов по системе «гол плюс пас» - более чем солидный результат. Приятно, что хоть один игрок из питерско-аргентинской диаспоры выступает в России однозначно успешно. В игре Паредеса всё-таки мелькали противоречивые моменты.
Виктор Классон, «Краснодар» - 29 матчей, 12 голов, 5 голевых передач
Главное оружие «быков» в атаке. Классон набил солидные 17 очков по системе «гол плюс пас», при этом регулярно становился центральным футболистом на поле. Был бы «Краснодар» чуть стабильнее этой весной, швед наверняка бы стал ещё лучше.
Альтернатива: Никола Влашич, ЦСКА - 5 голов, 5 голевых передач
Здесь наверняка не стоит долго раскладывать. Хорват почти сразу влюбил в себя всех, даже чужих болельщиков. Массивный и мощный, но при этом тонкий футболист, с хорошим видением поля обострял практически в каждом туре, так еще и забивал сам.
Остаётся верить, что Гинер провернёт ещё одно чудо, и Никола останется. Такой футболист - украшение лиги.
Фёдор Чалов, ЦСКА - 30 матчей, 15 голов, 7 голевых передач
Лучший бомбардир лиги, при этом самый молодой победитель гонки в истории. Делал ассисты ничуть не менее уверенно, чем забивал. Фёдор открытие ЦСКА и всего российского футбола. Есть мнение, что он может уехать в другой чемпионат уже этим летом.
Правда, с этим согласны не все. Даже его агент говорит о том, что пока Чалов не перерос РПЛ.
Альтернатива: Сердар Азмун, «Зенит» - 26 матчей, 13 голов, 6 голевых передач
Хорошо вписался в «Зенит». Весну провёл зверскую (9 мячей), но слишком много забивал из вратарской в пустые (благодарю королю Дзюбе и его роскошным голевым), плюс так и не смог догнать Чалова. Да и если бы наш иранский Месси лучше реализовывал выходы один на один в еврокубках, так рано питерцы выступление в Лиге Европы не закончили.
Артём Дзюба, «Зенит» - 27 матчей, 8 голов, 11 голевых передач
Лучший ассистент лиги и лучший в плане качестве передач под удар. Дзюба раскрылся в новой роли - он больше не чистокровный форвард, а игрок, который очень много играет на команду.
И пусть у него была длительная серия без забитых голов. Это не стоит ничего по сравнению с весной, когда Артём разрывал в каждой игре. Дзюба – однозначно лучший игрок этого сезона.
Альтернатива: Зе Луиш, «Спартак» – 25 матчей, 10 голов, 4 голевые передачи
Как и в случае с Фернандесом, никакой альтернативы тут быть не может. Но если выбирать сменщика Дзюбе, пусть будет Зе Луиш. У него есть уникальные физические способности, которыми он, правда, не всегда удачно пользуется. Сезон он показал довольно крепкий. Особенно, если помнить, какие пертурбации переживал «Спартак».
Альтернативная сборная
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: globallookpress.com, soccer.ru, zvezda-fc.ru, ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев, официальный сайт "Краснодара", официальный сайт ЦСКА
Маринато Гильерме, «Локомотив» - 30 матчей, 12 сухих матчей, 28 пропущенных мячей
С вратарями по итогам сезона тяжело. Никто не прошёл дистанцию ровно. Гильерме вкатывался с ошибками. Лунёв звонко провалил последние туры перед зимним перерывом. Во многом из-за неудачных матчей Акинфеева весной ЦСКА остался без Лиги чемпионов. Молодой Сафонов провёл только 14 матчей.
Кого ни выбирай, делать это придётся скрепя сердце.
Остановимся на Гильерме. Его же выбирает и наставник нашей сборной, предпочитая вратаря «Локомотива» Лунёву в отборочных матчах на Евро. В среднем за матч Маринато пропускал 0.93 мячей. На один гол, пропущенный обрусевшим бразильцем, приходилось 5,53 удара. Статистика не лучшая, но одна из лучших.
Тем более, сила Маринато не только в сейвах, но и начале атак. А это дополнительный бонус.
Альтернатива: Матвей Сафонов, «Краснодар» - 14 игр, 8 сухих матчей, 8 пропущенных мячей
Сафонову не хватило только дистанции, чтобы окончательно убедить, что лучший именно он. Молодой был хорош в игре на ленточке и вводе мяча, за что его хвалил даже Акинфеев. Правда, всё не так идеально. Сафонов был не очень на выходах. Но даже с этим он усадил на лавку Крицюка.
Ждём второй сезон. С надеждами и лёгкой опаской.
Марио Фернандес, ЦСКА - 28 матчей, 1 гол, 8 голевых передач
Лидер чемпионата по данным InStat. Если вам нравятся цифры и в футболе вы полагаетесь на статистику, на этом можно и закончить - характеристика вполне себе исчерпывающая.
Фернандес очень ровно провёл сезон (провал был один - удаление против «Оренбурга», - да и тот оказался спорным) и стал одной из тех несущих конструкций, опираясь на которые Гончаренко мог кроить новый ЦСКА более-менее безболезненно. Этот сезон получился для Марио лучшим в России. Такую важную роль в команде он ещё не играл, да и 9 очков по системе «гол плюс пас» не набирал ни разу.
Альтернатива: Сергей Петров, «Краснодар» - 22 матча, 1 гол, 2 голевые передачи
Никакой альтернативы Фернандесу на данный момент нет, но в рамках нашего формата мы должны найти второго игрока на позицию. Отметить следует Сергея Петрова.
И не только за символический гол Арсеналу, благодаря которому «Краснодар» де-юре оформил попадание в квалификацию Лиги чемпионов. Петров был хорош в продвижении и регулярно обострял на правом фланге, а иногда действовал и на другом краю поля - когда вынуждали кадровые проблемы.
Бранислав Иванович, «Зенит» - 28 матчей, 1 гол
Наверное, самый стабильный защитник нашего чемпионата. Бекао мощно начал, но сплоховал весной. В «Локомотиве» Кверквелия-Чорлука-Хёведес косячили по-разному и по очереди. Иванович сбавлял только в паре отдельных игр, которые проваливала вся команда.
Можно было поставить на это место и Ракицкого - в первую очередь, из-за его передач, - но украинец сыграл недостаточно в этом сезоне.
Альтернатива: Егор Сорокин, «Рубин» – 27 матчей, 6 голов
Казань тонула в этом сезоне и будет, очевидно, тонуть дальше. Светлых пятен во второй половине сезона было совсем мало. Традиционно радовал только центральный защитник Сорокин, ставший лучшим бомбардиром «Рубина» по итогам сезона.
Летом его должны забирать. При нём всё - молодость, паспорт, талант и, очевидно, трудолюбие. Такому игроку незачем бороться за выживание.
Георгий Джикия, «Спартак» – 26 матчей, 2 гола
На старте сезона все решили, что новой ключевой фигурой в обороне Спартака будет Жиго. Но ярких матчей он провёл только пять, после чего отъехал на лечение. А вернувшись весной, привёз пару мячей.
Так что Джикия для красно-белых остаётся уникальным случаем. Правда, сейчас ходят слухи, что им недоволен Кононов и ищет Георгию замену из-за плохого паса.
Но поверить в это сложно.
Альтернатива: Александр Мартынович, «Краснодар» – 28 матчей
Если брать статистику, Мартынович один из лучших игроков нашей лиги. Но здесь хотелось бы опереться на интуитивное - и заметить, что команда после тяжёлой осени окончательно оправилась от ухода Гранквиста. Хороши были оба центральных защитника - и Мартынович, и Спаич, - но цифры лучше у первого.
Александр оказался незаменимой фигурой для «Краснодара». Если он не был дисквалифицирован, обязательно выходил на поле. И не зря: только в сезоне 2016/2017 годов «быки» пропускали меньше, чем в этом.
Кристиан Рамирес, «Краснодар» - 23 матча, 2 голевые передачи
Если бы не лимит, крайний защитник играл ещё больше. Но лига диктует свою волю, так что Рамиресу зимой даже выписали сменщика Скопинцева, который на фоне такого мощного конкурента теряется.
Очень важный игрок. Особенно для еврокубков. В продвижении мяча он лучший в нашем чемпионате, да и со штрафных иногда прикладывается как следует.
Альтернатива: Сергей Терехов, «Оренбург» – 28 матчей, 3 гола, 2 голевые передачи
Весь «Оренбург» был открытием этого сезона, но команда немного не дотянула - иначе бы в нашей сборной оказалось ещё больше игроков Федотова. Терехов был исправной машиной, которая таскала мяч до лицевой, грузила или обыгрывалась, забивала сама и отдавала голевые передачи. Убрать бы ещё некоторые ошибки в разрушении, и вы бы получили идеального кандидата, например, на замену Комбарова в «Спартаке».
Гжегож Крыховяк, «Локомотив» - 27 матчей, 2 гола, 4 передачи
Поляк стал очень важной частью «Локомотива», во многом из-за своей универсальности. Гжегож мог сыграть и в центре обороны, мог действовать в опорной зоне, мог подниматься выше. Кикнадзе уже сказал, что они должны будут выкупать Крыховяка по условиям договорённости с «ПСЖ», но это наверняка не проблема. Пусть это был не самый яркий сезон в его исполнении, полузащитник был очень важен для «железнодорожников».
Альтернатива: Вильмар Барриос, «Зенит» - 10 матчей, 1 гол
Сыграй питерский опорник чуть больше, вопросов не возникло бы вообще. Барриос отбирает больше всех в чемпионате. И вопрос только в количестве проведённых матчей. Подписание его - большая удача для Семака, позволившая «Зениту» стать весной намного прочнее.
Впрочем, то же самое можно сказать и о всей зимней кампании.
Юрий Газинский, «Краснодар» - 28 матчей, 2 гола, 8 голевых передач
Осенью мы восторгались новым умением Газинского вытаскивать мяч на пространство перед чужой штрафной, здорово им там распоряжаться. Весной трепета уже не возникало - то ли мы пообвыкли, то ли немного сбавил Юрий. В любом случае, это был очень продуктивный и сильный сезон полузащитника, вышедшего на новый уровень.
Альтернатива: Сергей Ткачев, «Арсенал» - 26 матчей, 5 голов, 7 голевых передач
Непонятно только одно: как этот человек не понадобился ЦСКА в перестроечный сезон. Никаких адекватных объяснений этому нет. Теперь будем ждать нового решения Гончаренко. Вдруг он признает ошибку и признает, что Ткачёв ему нужен.
Учитывая его статистику, это очевидное решение.
Антон Миранчук, «Локомотив» - 26 матчей, 11 голов, 2 голевые передачи
После Чемпионата мира мы сильно критиковали Миранчуков, как и весь «Локомотив», тяжело начинавший неудавшуюся защиту титула. Но потихоньку близнецы начали выходить на свой уровень. Особенно добавил Антон, ставший лучшим в паре с братом. Именно он ключевая фигура, благодаря которой «Локо» добился второго места при таком ужасном старте. Весну игрок провёл просто роскошную.
Альтернатива: Себастьян Дриусси, Зенит - 27 матчей, 11 голов, 6 голевых передач
Большую часть сезона аргентинец провёл на левом фланге и провёл её крайне результативно. 17 баллов по системе «гол плюс пас» - более чем солидный результат. Приятно, что хоть один игрок из питерско-аргентинской диаспоры выступает в России однозначно успешно. В игре Паредеса всё-таки мелькали противоречивые моменты.
Виктор Классон, «Краснодар» - 29 матчей, 12 голов, 5 голевых передач
Главное оружие «быков» в атаке. Классон набил солидные 17 очков по системе «гол плюс пас», при этом регулярно становился центральным футболистом на поле. Был бы «Краснодар» чуть стабильнее этой весной, швед наверняка бы стал ещё лучше.
Альтернатива: Никола Влашич, ЦСКА - 5 голов, 5 голевых передач
Здесь наверняка не стоит долго раскладывать. Хорват почти сразу влюбил в себя всех, даже чужих болельщиков. Массивный и мощный, но при этом тонкий футболист, с хорошим видением поля обострял практически в каждом туре, так еще и забивал сам.
Остаётся верить, что Гинер провернёт ещё одно чудо, и Никола останется. Такой футболист - украшение лиги.
Фёдор Чалов, ЦСКА - 30 матчей, 15 голов, 7 голевых передач
Лучший бомбардир лиги, при этом самый молодой победитель гонки в истории. Делал ассисты ничуть не менее уверенно, чем забивал. Фёдор открытие ЦСКА и всего российского футбола. Есть мнение, что он может уехать в другой чемпионат уже этим летом.
Правда, с этим согласны не все. Даже его агент говорит о том, что пока Чалов не перерос РПЛ.
Альтернатива: Сердар Азмун, «Зенит» - 26 матчей, 13 голов, 6 голевых передач
Хорошо вписался в «Зенит». Весну провёл зверскую (9 мячей), но слишком много забивал из вратарской в пустые (благодарю королю Дзюбе и его роскошным голевым), плюс так и не смог догнать Чалова. Да и если бы наш иранский Месси лучше реализовывал выходы один на один в еврокубках, так рано питерцы выступление в Лиге Европы не закончили.
Артём Дзюба, «Зенит» - 27 матчей, 8 голов, 11 голевых передач
Лучший ассистент лиги и лучший в плане качестве передач под удар. Дзюба раскрылся в новой роли - он больше не чистокровный форвард, а игрок, который очень много играет на команду.
И пусть у него была длительная серия без забитых голов. Это не стоит ничего по сравнению с весной, когда Артём разрывал в каждой игре. Дзюба – однозначно лучший игрок этого сезона.
Альтернатива: Зе Луиш, «Спартак» – 25 матчей, 10 голов, 4 голевые передачи
Как и в случае с Фернандесом, никакой альтернативы тут быть не может. Но если выбирать сменщика Дзюбе, пусть будет Зе Луиш. У него есть уникальные физические способности, которыми он, правда, не всегда удачно пользуется. Сезон он показал довольно крепкий. Особенно, если помнить, какие пертурбации переживал «Спартак».
Символическая сборная сезона 2018/2019
Альтернативная сборная
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: globallookpress.com, soccer.ru, zvezda-fc.ru, ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев, официальный сайт "Краснодара", официальный сайт ЦСКА