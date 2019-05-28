Кафельников: при Кононове меня на стадионе не будет. Моих 720 тысяч рублей "Спартак" не увидит

Самый титулованный теннисист в истории России Евгений Кафельников, который болеет за "Спартак", подтвердил, что отказывается от абонементов на следующий сезон."Спасибо тебе, любимый клуб, что заботишься о моих 720 тысячах рублей! Я найду им лучшее применение, чем оплата сезонных абонементов для меня и моих близких.Еще раз выскажу крамольную мысль. Только своим отсутствием на трибунах мы сможем изменить ситуацию! Можно 5 тысяч не заметить, можно 10. Но если 30-35 тысяч не придет на первые матчи сезона, то эффект будет для Федуна ошеломляющий.Моего присутствия на стадионе при нынешнем тренере не будет! Я решение принял. Кто считает иначе, ваше право.Мне сказали, что 15 тысяч сезонных абонементов будет продлено. Ваше законное право. Но моих крошечных 720 тысяч рублей (6 сезонных абонементов) вы не увидите!Я очень люблю "Спартак", но такого мерзкого отношения к себе не потерплю", — написал Кафельников в твиттере.