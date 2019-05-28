Рауль Рианчо: Шевченко упал в моих глазах

Бывший тренер сборной Украины Рауль Рианчо рассказал о конфликте с главным тренером украинской национальной команды Андреем Шевченко.

"Я провел на Украине пять лет. Половина из них были очень счастливыми, а другая стала разочарованием из-за проблем с УАФ. Мне дали слово. На Украине, как и в Испании, если договариваешься и жмешь руку, то не нужно подписывать никаких документов. Это называется «договор дороже денег». А тут получилось, что никакие рукопожатия не помогают.

Кому жал руку? Павелко и Шевченко. Во время последней встречи с тренером сборной он не разговаривал со мной вежливо и не сдержал слова. Я встал и вышел. Много лет он был лучшим игроком Европы, а возможно, и мира. Я люблю его как игрока, но как человек он меня разочаровал. Когда я сюда приезжаю, то вспоминаю эту ситуацию и становлюсь немного грустным.

Не думаю, что моя ситуация разрешится. Шевченко и Павелко "футболят" меня один к другому. И никто ничего не может решить. Когда я звоню Павелко и говорю, что вы не выполнили того, о чем мы договаривались, он отвечает, что все сделал. Тогда Шевченко не сдержал своего слова? И Павелко мне не отвечает. Но я хочу эту страницу перевернуть. Эта ситуация меня расстраивает.

Когда я приезжаю в Киев, то сразу звоню Реброву, есть ли он. Мне хочется с ним видеться. Хотелось бы иметь такие отношения и с Шевченко, но он упал в моих глазах. На этом тема закрыта", — цитирует Рианчо Tribuna.com.
Теги: Рианчо Шевченко
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