Доходы РФС по продажам телеправ в 2018 году составили 306,4 миллиона рублей

Доходы РФС по продажам прав на телетрансляции в 2018 году составили 306,4 миллиона рублей.

Доходы организации в 2018 году составили 4 миллиарда 535 миллионов, а расходы – 4 миллиарда 578 миллионов рублей. В документе говорится, что РФС планировал выручить от продажи прав на трансляции 308 миллионов рублей.

Доход РФС от целевых поступлений и выплат по итогам турниров за 2018 год составил 2 миллиарда 25,3 миллиона рублей при запланированной ранее сумме в 1 миллиард 367,2 миллиона. Доход по маркетинговым правам составил 1 миллиард 105,2 миллиона, по продаже коммерческих прав – 347,3 миллиона.

"Р-Спорт"
Сегодня, 12:35
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