Гаджи Гаджиев: сейчас важно сохранить футбольный бренд "Анжи"

Бывший главный тренер "Анжи" Гаджи Гаджиев поделился мнением о ситуации в клубе.

"Это связано в первую очередь с отсутствием ресурсов. При таком раскладе клуб, скорее всего, объявит себя банкротом. Сейчас важно сохранить бренд клуба. Под этим брендом был представлен дагестанский футбол на протяжении двадцати с лишним лет. Конечно же, это потеря для республики, и это уже факт, на который мы никак не сможем повлиять. Вряд ли кто-то возьмется покрыть долги клуба, так как те попытки, что предпринимает сейчас клуб, ни к чему не приводят.

Поддержку министерством академии клуба я считаю очень важным шагом. Это стремление не потерять накопленные ресурсы в течение последних 7 лет — на академию были затрачены немалые средства: были приглашены зарубежные тренеры из Голландии и Турции. За это время и в Дагестане выросли тренеры.

Все-таки этот опыт дает какой-то уже капитал футбольный. Он базируется не только на команде, но и на традициях. Этих футбольных традиций в Дагестане не было, но то, что произошло за последние годы (то же выступление команды в лиге чемпионов, хоть и неудачное)… На уровне других российских футболистов ребята из нашей республики достичь такого уровня до этого не могли. С помощью поддержки академии, думаю, можно будет поспособствовать возрождению профессионального футбола в республике", - цитирует Гаджиева Sport24.
Теги: Гаджиев Анжи
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