Самюэль Жиго может не сыграть на Кубке "Матч премьер"

Защитник "Спартака" Самюэль Жиго может пропустить предсезонный турнир Кубок "Матч Премьер", информирует Sport24.

Жиго в начале мая перенес операцию на мениске и выбыл до конца сезона. Француз сможет полноценно тренироваться только к концу июня, поэтому вряд ли сыграет на турнире в Австрии.
Теги: Жиго Спартак
Сегодня, 13:18
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