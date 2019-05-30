Самюэль Жиго может не сыграть на Кубке "Матч премьер"
Защитник "Спартака" Самюэль Жиго может пропустить предсезонный турнир Кубок "Матч Премьер", информирует Sport24.
Жиго в начале мая перенес операцию на мениске и выбыл до конца сезона. Француз сможет полноценно тренироваться только к концу июня, поэтому вряд ли сыграет на турнире в Австрии.
Жиго в начале мая перенес операцию на мениске и выбыл до конца сезона. Француз сможет полноценно тренироваться только к концу июня, поэтому вряд ли сыграет на турнире в Австрии.