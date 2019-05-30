Дмитрий Тарасов: позиция Соловьева удивила. Как можно называть козлищами противников храма?

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов высказал свое мнение по поводу массовых демонстраций против строительства храма на месте сквера в Екатеринбурге.

Жители выступили против постройки храма в центре города. 16 мая мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил о приостановке строительства храма. Известный российский журналист Владимир Соловьев после этого назвал протестующих "козлищами" и "бесами".

"Изучил многое по ситуации в Екатеринбурге, где проблемы со строительством храма. Вы знаете мое отношение к теме. Но при этом я не разделяю, когда это превращается в склоки между народом. Церковь нас должна объединять, а не сталкивать.

И особенно меня удивила позиция некоторых журналистов, среди которых оказался почему-то уважаемый мной и настоящий профессионал В. Соловьев. Ну как можно в СМИ, тем более по ТВ на втором канале называть "козлищами" противников храма? Нигде не учат и нигде не написано, что защитники самого светлого, что есть, должны так себя вести", - написал Тарасов в инстаграме.

Sport24.ru
Теги: Тарасов Соловьев Локомотив
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