Апелляция "Мордовии" по лицензии РФС перенесена на 4 июня
Начальник отдела лицензирования РФС Евгений Летин рассказал о процессе лицензирования ряда российских клубов на сезон-2019/20.
"По итогам рассмотрения апелляций "Луч", "Балтика", "Текстильщик", "Чайка" и "Авангард" получили лицензии. "Иртыш" жалобу отозвал, рассмотрение апелляции "Мордовии" перенесено на 4 июня", - цитирует Летина Sport24.ru.
"По итогам рассмотрения апелляций "Луч", "Балтика", "Текстильщик", "Чайка" и "Авангард" получили лицензии. "Иртыш" жалобу отозвал, рассмотрение апелляции "Мордовии" перенесено на 4 июня", - цитирует Летина Sport24.ru.