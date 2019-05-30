Апелляция "Мордовии" по лицензии РФС перенесена на 4 июня

Начальник отдела лицензирования РФС Евгений Летин рассказал о процессе лицензирования ряда российских клубов на сезон-2019/20.

"По итогам рассмотрения апелляций "Луч", "Балтика", "Текстильщик", "Чайка" и "Авангард" получили лицензии. "Иртыш" жалобу отозвал, рассмотрение апелляции "Мордовии" перенесено на 4 июня", - цитирует Летина Sport24.ru.
Сегодня, 17:46
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