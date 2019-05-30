Мурад Мусаев: "Краснодар" постарается выиграть турнир в Австрии

Главный тренер ФК "Краснодар" Мурад Мусаев поделился ожиданиями от турнира телеканала "Матч Премьер" в Австрии."Кубок Париматч Премьер - отличная возможность подготовиться к сезону, сыграв матчи с одними из сильнейших российских команд. Все участники турнира стартуют в новом сезоне в одно время, значит, будут находиться в равных условиях. Эти игры будут очень полезными для новичков, которые уже пришли и еще, надеюсь, добавятся в нашу команду. Новобранцы смогут перед стартом чемпионата почувствовать, что такое российский футбол, какие там скорости, каков уровень борьбы и жесткости.Радует место проведения турнира: в Австрии в это время года обычно комфортная, не слишком жаркая погода и хорошего качества поля. Есть все условия для плодотворной подготовки к сезону.Несмотря на то, что турнир носит подготовительный характер, мы постараемся сделать все от нас зависящее, чтобы занять самое высокое место, и в каждой игре будем стремиться только к победе", - рассказал Мусаев.