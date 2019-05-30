Вячеслав Кротов: оценить свою игру? Пусть другие оценивают

Нападающий "Уфы" Вячеслав Кротов прокомментировал победу над "Томью" (2:1).- Хорошо, что выиграли 2:0. Небольшой задел сделали. Первые 20 минуты была видна напряженность у нас. Потом, ближе ко второму тайму взяли игру под свой контроль и довели дело до победы. В Томскве просто нам не будет. У нас есть пару дней, чтобы подготовиться. Потом поедем воевать!- Не люблю оценивать свою игру. Пусть другие оценивают.- Всегда хочется большего. Но нормально. Достаточно. "Томь" играла организованно, отходили назад и искали варианты в контратаке.